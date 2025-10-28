Ausseerland erhält Österreichisches Umweltzeichen

Ausseerland (OTS) -

Die Tourismusregion Ausseerland wird als erste Region in der Steiermark für ihr Engagement in Nachhaltigkeit und sanften Tourismus ausgezeichnet. Für den Tourismus ist es ein wichtiges Signal - sowohl in der Region als auch an die Gäste.

Das Ausseerland wurde vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Destinationen prämiert. Diese renommierte Zertifizierung würdigt das starke Engagement der Region für umweltbewussten Tourismus, regionale Wertschöpfung und den bewussten Umgang mit natürlichen Ressourcen.

Bereits seit Jahren setzt das Ausseerland auf nachhaltige Initiativen wie den Ausbau der regionalen Mobilität, umweltzertifizierte Hotels und Gastronomiebetriebe sowie die Förderung regionaler und landwirtschaftlicher Produkte. Ein erfolgreiches Beispiel ist die Renaturierung der Moore, eine wichtige Klima- und Umweltressource, für deren Erforschung, Erhaltung und Wertschätzung die Region sich intensiv einsetzt.

Mit dem Umweltzeichen positioniert sich das Ausseerland als verantwortungsvolle Tourismusdestination im nationalen wie internationalen Bewusstsein. „Diese Auszeichnung ist ein wichtiger Schritt für uns. Sie zeigt, dass sanfter Tourismus und hohe Lebensqualität Hand in Hand gehen können“ , unterstreicht Pamela Binder, Geschäftsführerin der Erlebnisregion Ausseerland Salzkammergut. Ein Weg, den man konsequent weitergehen wird: „Wir sind stolz darauf, dass im Ausseerland Regionalität, Natur und Umwelt einen so hohen Stellenwert haben. Die offizielle Anerkennung bestätigt, dass dieser Weg der richtige ist“ , sagt Tourismusdirektorin Pamela Binder.

Strenger Kriterienkatalog

Das Österreichische Umweltzeichen, 1990 vom Bundesministerium für Umwelt initiiert, gilt als verlässliches Gütesiegel für ökologische Qualität und soziale Verantwortung. Für Tourismusdestinationen ist es die höchste offizielle Anerkennung für umfassende Nachhaltigkeitsstrategien. Bewertet werden unter anderem umweltfreundliche Mobilität, Energieeffizienz, Abfall- und Ressourcenmanagement, der Schutz von Natur- und Kulturlandschaften sowie die Einbindung lokaler Betriebe und Gemeinden.

Mit dem Erhalt des Umweltzeichens zählt das Ausseerland zu den führenden Vorzeigeregionen Österreichs, die konsequent auf nachhaltige Entwicklung setzen.

Über das Ausseerland

Das Ausseerland im steirischen Salzkammergut vereint beeindruckende Naturlandschaften, lebendige Tradition und prägende Kultur. Zwischen Bergen und klaren Seen bietet die Region Naturliebhabern und Sportlern ebenso wie Kulturliebhabern ein authentisches Erlebnis, ganz im Sinne eines achtsamen und zukunftsorientierten Tourismus.