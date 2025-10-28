  • 28.10.2025, 14:03:34
  • /
  • OTS0087

Klemens Hallmann: Gläubiger stimmen Sanierungsplan zu

Klemens Hallmann Porträt
Wien (OTS) - 

Wien, 28. Oktober 2025 – Bei der heutigen Tagsatzung vor dem Handelsgericht Wien haben die Gläubiger dem im August 2025 von Klemens Hallmann eingebrachten Sanierungsplan mit Eigenverwaltung zugestimmt. Damit ist ein wesentlicher Grundstein für die geordnete Stabilisierung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens sowie die Erfüllung der angebotenen Gläubigerquote gelegt.

Das Verfahren betrifft Herrn Hallmann als eingetragenen Unternehmer – nicht die HALLMANN Holding – und wird weiterhin unter Eigenverwaltung geführt. Die Zustimmung der Gläubiger bestätigt den eingeschlagenen Weg einer transparenten und verantwortungsvollen Sanierung.

„Ich danke den Gläubigern für ihr Vertrauen und ihre Zustimmung. Dieses Ergebnis ist ein wichtiger Schritt, um meine Verpflichtungen verantwortungsvoll zu erfüllen und die Sanierung nachhaltig umzusetzen. Ich werde weiterhin mit voller Transparenz, Verlässlichkeit und Konsequenz an der Umsetzung des zugestimmten Sanierungsplans arbeiten,“ erklärt Klemens Hallmann.

Rückfragen & Kontakt

Mag. Franz Ramerstorfer
Telefon: +43 664 88461531
E-Mail: fr@hallmannholding.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright