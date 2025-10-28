Viennale 2025: Drei Auszeichnungen für vom ORF kofinanzierte Filme

Wien (OTS) -

Mit einer glanzvollen Preisverleihung geht die diesjährige Viennale heute, am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, zu Ende. Mit fünf im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Spiel- und Dokumentarfilmen war der ORF nicht nur im Festivalprogramm vertreten, sondern ist auch unter den großen Gewinnern: Der Wiener Filmpreis, eine von der Stadt Wien gestiftete und von einer hochkarätigen Jury vergebene Auszeichnung, geht an Alexandra Makarovás „Perla“ und „Girls & Gods“ von Arash T. Riahi & Verena Soltiz. „Perla“ (dargestellt von Rebeka Poláková) erzählt von einer 1981 in Wien im Exil lebenden Künstlerin und alleinerziehenden Mutter, die sich auf die gefährliche Reise zurück in die kommunistische Tschechoslowakei macht. Die Doku „Girls & Gods“ beleuchtet den Konflikt zwischen Frauenrechten und Religion und sucht nach möglichen Lösungsansätzen. Mit dem Erste Bank Filmpreis gewürdigt wird außerdem „White Snail“: Elsa Kremser und Levin Peter erzählen in diesem Drama die Liebesgeschichte zweier von Marya Imbro und Mikhail Senkov dargestellter Außenseiter, die erkennen, dass sie nicht allein auf der Welt sind.

Auch diese 63. Ausgabe des renommierten Festivals wurde und wird vom ORF in all seinen Kanälen umfassend begleitet. Zum Abschluss zeigen ORF 1 (0.50 Uhr) und ORF ON heute ein Dacapo des mehrfach preisgekrönten Spielfilms „Waren einmal Revoluzzer“ (0.15 Uhr) von Johanna Moder, die bei der diesjährigen Viennale mit „Mother’s Baby“ vertreten war. ORF ON stellt außerdem eine Videokollektion mit ausgezeichneten Filmen zur Viennale und das aktuelle Fernsehprogramm rund um das heurige Festival (sofern die entsprechenden Online-Lizenzrechte vorhanden sind) zum Streamen zur Verfügung.