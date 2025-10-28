FPÖ – Schnedlitz zu Stocker: „Asyl-Brandstifter ÖVP beklagt jetzt den selbst verantworteten Scherbenhaufen!“

Wien (OTS) -

„Guten Morgen, Herr Stocker! Willkommen in dem Österreich, das Ihre Partei zu verantworten hat“, kommentierte heute FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz die jüngsten Aussagen von ÖVP-Kanzler Stocker, der nun ein „Problem im Stadtbild“ erkenne. Die ÖVP habe jahrelang, insbesondere als zuständige Innenminister-Partei, die Politik der offenen Grenzen und der unkontrollierten Massenzuwanderung vorangetrieben und sei somit die alleinige Architektin jener Zustände, die sie nun scheinheilig beklage.

„Wenn der ÖVP-Kanzler jetzt plötzlich die Augen aufmacht und die Probleme erkennt, die seine eigene Partei zu verantworten hat, dann ist das wohl mehr als skurril. Es ist eine Beleidigung für jeden Österreicher, der täglich mit den Folgen dieser verfehlten Politik konfrontiert ist – von der steigenden Kriminalität über die Belastung unseres Sozialsystems bis hin zu den Parallelgesellschaften, die sich in unseren Städten ausbreiten“, so Schnedlitz.

Besonders lächerlich sei für den FPÖ-Generalsekretär Stockers Appell, man müsse „ehrlich“ mit dem Thema umgehen. „Der Gipfel der Scheinheiligkeit ist erreicht, wenn ausgerechnet jene Partei von Ehrlichkeit spricht, die die Bevölkerung jahrelang systematisch hintergangen und getäuscht hat. Jede Warnung der FPÖ wurde als Hetze diffamiert, während die ÖVP-Innenminister tatenlos zugesehen oder die illegale Masseneinwanderung sogar noch befeuert haben. Und jetzt, wo die Katastrophe für jeden sichtbar ist, will uns die ÖVP etwas von ‚Ehrlichkeit‘ und ‚Wirklichkeit‘ erzählen? Das ist keine Ehrlichkeit, das ist die reinste Verhöhnung der Bürger! Wahre Ehrlichkeit würde bedeuten, dass Herr Stocker und seine gesamte Partei sich hinstellen und sagen: ‚Wir haben auf ganzer Linie versagt und unser Land verraten.‘ Alles andere ist nur ein weiterer billiger ÖVP-Schmäh, den wirklich keiner mehr in diesem Land glaubt“, erklärte Schnedlitz.

Dass sich Stocker dabei auch noch auf den deutschen CDU-Politiker Merz beziehe, entlarve die völlige Ideen- und Konzeptlosigkeit der ÖVP. „Anstatt selbst zu handeln, plappert man in der ÖVP einfach nach, was anderswo vorgesagt wird. Es reicht aber nicht, die selbst geschaffene Katastrophe nur zu beschreiben. Es wäre die Pflicht eines Bundeskanzlers und seiner Regierung, endlich zu handeln und unsere Heimat zu schützen! Aber dazu fehlt der ÖVP der Mut, der Wille und die Kompetenz“, erklärte Schnedlitz.

Abschließend forderte der FPÖ-Generalsekretär: „Die Österreicher haben genug von den leeren Ankündigungen der Systemparteien und ihren medialen Blendkampagnen. Was es jetzt braucht, ist eine echte Wende für Österreich und die eigene Bevölkerung. Diese Verlierer-Koalition und insbesondere die ÖVP haben bewiesen, dass sie dazu nicht fähig sind. Nur mit einem Volkskanzler Herbert Kickl wird es endlich wieder eine Politik für die Sicherheit und die Interessen unserer eigenen Bevölkerung geben!“