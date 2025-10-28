Neues Thema im „ZIB Talk“ – Simone Stribl diskutiert zu „Notfall Gesundheitssystem“

Wien (OTS) -

Der Tod einer Notfall-Patientin, für die zeitnah kein Platz in einer spezialisierten Klinik gefunden werden konnte, wirft die Grundsatzfrage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung? Bleiben Patientinnen und Patienten zwischen Personalmangel und hochtechnisierter Medizin sowie zersplitterten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf der Strecke? Und welche Reformen braucht es, um das Gesundheitssystem zukunftstauglich zu machen?

Darüber diskutieren am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Andrea Kdolsky

ehem. Gesundheitsministerin, Ärztin

Sigrid Pilz

ehem. Patientenanwältin, Universitätsrätin MedUni Wien

Daniel Zimpfer

Leiter Abteilung Herzchirurgie AKH

Alexandra Föderl-Schmid

Journalistin „Süddeutsche Zeitung“