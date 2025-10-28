- 28.10.2025, 12:58:32
Neues Thema im „ZIB Talk“ – Simone Stribl diskutiert zu „Notfall Gesundheitssystem“
Am 28. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON
Der Tod einer Notfall-Patientin, für die zeitnah kein Platz in einer spezialisierten Klinik gefunden werden konnte, wirft die Grundsatzfrage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung? Bleiben Patientinnen und Patienten zwischen Personalmangel und hochtechnisierter Medizin sowie zersplitterten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf der Strecke? Und welche Reformen braucht es, um das Gesundheitssystem zukunftstauglich zu machen?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:
Andrea Kdolsky
ehem. Gesundheitsministerin, Ärztin
Sigrid Pilz
ehem. Patientenanwältin, Universitätsrätin MedUni Wien
Daniel Zimpfer
Leiter Abteilung Herzchirurgie AKH
Alexandra Föderl-Schmid
Journalistin „Süddeutsche Zeitung“
