  • 28.10.2025, 12:58:32
  • /
  • OTS0080

Neues Thema im „ZIB Talk“ – Simone Stribl diskutiert zu „Notfall Gesundheitssystem“

Am 28. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Der Tod einer Notfall-Patientin, für die zeitnah kein Platz in einer spezialisierten Klinik gefunden werden konnte, wirft die Grundsatzfrage auf: Wie gut funktioniert unsere Gesundheitsversorgung? Bleiben Patientinnen und Patienten zwischen Personalmangel und hochtechnisierter Medizin sowie zersplitterten Kompetenzen zwischen Bund und Ländern auf der Strecke? Und welche Reformen braucht es, um das Gesundheitssystem zukunftstauglich zu machen?
Darüber diskutieren am Dienstag, dem 28. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON bei Simone Stribl im „ZIB Talk“:

Andrea Kdolsky
ehem. Gesundheitsministerin, Ärztin

Sigrid Pilz
ehem. Patientenanwältin, Universitätsrätin MedUni Wien

Daniel Zimpfer
Leiter Abteilung Herzchirurgie AKH

Alexandra Föderl-Schmid
Journalistin „Süddeutsche Zeitung“

Rückfragen & Kontakt

http://presse.orf.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright