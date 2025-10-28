Greenpeace: Umweltminister Totschnig sabotiert Waldschutz in Europa und weltweit

Wien (OTS) -

Greenpeace kritisiert Minister Norbert Totschnig für seine wiederholten Versuche, die EU-Entwaldungsverordnung (EUDR) zu verzögern und auszuhöhlen. Damit gefährdet er den europäischen Waldschutz und schwächt den Kampf gegen die weltweite Entwaldung. Anstatt als Umweltminister Verantwortung für Klima und Natur zu übernehmen, stellt sich Totschnig mit seiner Haltung auf die Seite der Agrarlobby - auf Kosten der Wälder. Greenpeace fordert Minister Totschnig auf, seine Sabotage des Waldschutzgesetzes sofort zu beenden.

Ursula Bittner, Greenpeace-Sprecherin: „Totschnigs wiederholten Angriffe auf das Waldschutzgesetz sind ein Angriff auf einen unserer größten Verbündeten im Kampf gegen die Erderhitzung. Während das Gesetz Waldzerstörung endlich stoppen würde, sägt allen voran die ÖVP auf EU-Ebene am Schutz der Wälder. Das Gesetz stoppt nicht nur Entwaldung, sondern bewahrt auch Lebensräume, Artenvielfalt und Bodenqualität. Vor allem ein Umweltminister muss sich eigentlich für den Schutz der Wälder einsetzen. Doch mit seiner Sabotage stellt sich Norbert Totschnig auf die Seite jener, die weiter Profit aus Entwaldung schlagen wollen. Das ist nichts als verantwortungslos und kurzsichtig.“

Gerade jetzt zeigt sich die weltweite Dringlichkeit des Waldschutzes deutlich: Bei der COP in Belém steht der Schutz der Wälder im Zentrum der globalen Klimaverhandlungen. Bis 2030 soll die Entwaldung weltweit gestoppt werden. Dafür muss sich die Abholzung in den kommenden Jahren radikal verringern. Die EU und ihre Mitgliedstaaten tragen dabei eine besondere Verantwortung. Die EUDR soll sicherstellen, dass in der EU künftig nur noch Produkte gehandelt werden, die nicht zur Zerstörung oder Degradierung von Wäldern beitragen.

