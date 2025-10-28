ORF-KIDS-Highlights: Neue „OHA!“-Folge blickt ins Krankenhaus und „Die Superklasse“ macht Station in Niederösterreich

Wien (OTS) -

Viel Neues zu entdecken gibt es auf ORF KIDS für das jüngste Publikum: Am 30. Oktober 2025 wirft eine neue Folge von „OHA! Das will ich wissen“ einen Blick hinter die Kulissen eines großen Krankenhauses. „Die Gartenpiraten“ beschäftigen sich am 28. Oktober in einer neuen Folge mit „Bunten Blumen“. Wie das Internet funktioniert, fragen die „Cyberkids“ in einer neuen Ausgabe am 2. November und bei „Das Sport-ABC“ dreht sich in der neuen Folge am 3. November alles um den Buchstaben „R“, wo unter anderem die Aufgabe „Rennen“ wartet. Die „BOX“ hält jede Folge von Montag bis Samstag einige Überraschungen bereit und liefert neue Bastelideen, Rezepte oder spannende Experimente – diesmal geht’s etwa am 29. Oktober um „Herbst“ oder am 4. November um „Monster“. Die „Yoga Kids“ laden täglich zum Mitmachen in einer der vier neuen Welten ein. Zudem gibt es eine neue Folge des ORF-KIDS-Talkformats „Was geht?“, diesmal sprechen am 4. November die Kinder über das Thema „Ich kann was! Entdecke deine Stärken“. Außerdem sorgt „Die Superklasse“ bereits am 1. November für Spannung: Wer schafft den Sprung in die nächste Runde? Fanny Stapf und Stefan Gruber begrüßen ab 8.35 Uhr – im Stream und on demand – die vierten Klassen der der VS Wieselburg und VS Ruprechtshofen in Niederösterreich, die mit Wissen und Kreativität um den Aufstieg in die nächste Runde spielen.

Sonntagsfilm mit „Das Gespenst von Canterville“, Serienstart von „Theodosia“ und „Tobie Lolness“ u. v. m.

Serienweise Neues zeigt ORF KIDS ab 29. Oktober mit dem Start von „Kiwi“, in der die lustigen Vögel Twiki und Twini zum spielerischen Englischlernen einladen. Am 1. November gibt’s beim Feiertagsfilm ein Wiedersehen mit „Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurer“ und am 2. November steht die ORF-KIDS-Premiere von „Das Gespenst von Canterville“ als Sonntagsfilm auf dem Programm. Der Animationsfilm nach der bekannten Oscar-Wilde-Erzählung punktet mit hochkarätigem Synchron-Cast mit Antonia und Tobias Moretti. In zwei neuen Folgen von „Das große Backen Kids – Englands jüngste Bäcker“ am 1. und 2. November nähern sich die jungen Bäcker:innen in großen Schritten dem Finale. Weitere Serienstarts stehen am 2. November mit der Jugendserie „Theodosia“ und am 4. November mit der „Tobie Lolness“, basierend auf dem zweiteiligen Fantasy-Roman, auf dem ORF-KIDS-Programm. Außerdem gibt es – passend zu Halloween – die neue „Gruselspaß-Lane“ mit vielen heiter-gruseligen Filmen und Serienfolgen und passenden Eigenproduktionen.

Zusätzlich bieten kids.ORF.at und die ORF-KIDS-App on demand und im Stream noch vieles, vieles mehr – von „ZIB Zack Mini“ mit den aktuellsten Nachrichten über „1000 Tricks“, „Helmi-Kinder-Verkehrs-Club“ und „Tolle Tiere“ bis zu „Servus Kasperl“ und vielen weiteren beliebten Formaten von ORF KIDS.

Neue Folge „OHA! Das will ich wissen“ am 30. Oktober im Krankenhaus ab 8.35 Uhr

Was passiert in einem Krankenhaus genau? Wer muss überhaupt dorthin? Um das rauszufinden, besucht Esther das größte Krankenhaus Österreichs. Dort trifft sie Ecrin. Die Zwölfjährige hat eine angeborene Krankheit, die dazu führt, dass ihre Organe sich nicht richtig entwickeln. Sie muss deshalb regelmäßig zu Kontrollen ins Krankenhaus. Von ihr erfährt sie, ob man sich vorm Krankenhaus fürchten muss. Außerdem schaut Esther ein bisschen hinter die Kulissen. Wie wird ein so großes Krankenhaus versorgt? Wie funktioniert eine Küche, die täglich für 10.000 Menschen kochen muss?

„Die Superklasse“ in Niederösterreich am 1. November ab 8.35 Uhr mit den vierten Klassen der VS Wieselburg und VS Ruprechtshofen

„Die Superklasse“ macht diesmal Station in Niederösterreich. Es treten die vierte Klasse der VS Wieselburg (Team Blau) und die vierte Klasse VS Ruprechtshofen (Team Gelb) gegeneinander an. Dabei bilden jeweils fünf Kinder die Hauptgruppe, die die Spiele meistern. Die Klassenkameradinnen und -kameraden feuern gemeinsam mit den Lehrerinnen im Hintergrund ihre Mitschüler:innen lautstark an. Dabei dürfen sie auch kreativ sein. Die Schüler:innen aus Niederösterreich müssen sich in den Spielen „Becherturm-Barrikade“, „Kluge Köpfe“, „Maßarbeit“, „Rolllaufband“ und „Freibadminton“ ins Zeug legen, um in die nächste Runde aufzusteigen. Dabei heißt es alles geben, bis zum Schluss, denn der Punktestand kann sich jederzeit drehen. „Die Superklasse“ ist ab 8.35 Uhr im Stream und on demand via kids.ORF.at und in der ORF-KIDS-App abrufbar.