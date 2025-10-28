  • 28.10.2025, 12:45:32
  • /
  • OTS0076

FPÖ – Kaniak: „Gratisimpfungen groß angekündigt, aber schlecht organisiert – Ministerium soll nicht Logistiker spielen“

„Freiheitliche fordern, statt teurer Parallelstrukturen bestehende Strukturen zu nutzen“

Wien (OTS) - 

„Wieder einmal zeigt sich: Wenn der Staat selbst Logistiker spielen will, geht es schief.“ Mit diesen Worten kommentierte heute der freiheitliche Gesundheitssprecher NAbg. Mag. Gerhard Kaniak den aktuellen Engpass bei den angekündigten Gratisimpfungen für über 60-Jährige. Besonders Impfungen gegen Herpes Zoster und Pneumokokken waren bereits innerhalb einer Woche vergriffen. Laut ÖGK können Ärzte derzeit keine Impfstoffe mehr bestellen, weil der staatliche Webshop auf Grund hoher Nachfrage zusammengebrochen ist. „Hier sorgt man für Frust statt für Versorgungssicherheit“, betonte der FPÖ-Gesundheitssprecher.

Kaniak erinnerte auch daran, dass SPÖ-Gesundheitsministerin Schumann die Gratisimpfungen groß in Szene gesetzt hat. „Die Idee ist richtig, aber die Umsetzung ein bürokratisches Fiasko. Statt auf bestehende, eingespielte Lieferketten über Großhandel und Apotheken zu vertrauen, baut das Ministerium eigene Verteilstrukturen auf. Das kostet Zeit, Geld und Nerven und führt dazu, dass viele Ordinationen derzeit keine Impfstoffe mehr vorrätig haben“, so Kaniak.

„Gratisimpfungen können sinnvoll sein, aber nur, wenn sie auch tatsächlich bei den Menschen ankommen. Das Ministerium soll die Kosten übernehmen, nicht den Lieferwagen fahren. Die Fachleute im Großhandel und in den Apotheken können das besser, günstiger und verlässlicher“, erklärte Kaniak.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: presse-klub@fpk.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright