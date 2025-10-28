Hugo Portisch-Gesellschaft trauert um Ehrenpräsidenten

Wien (OTS) -

Die Hugo Portisch-Gesellschaft trauert um ihren Ehrenpräsidenten Heinz Nußbaumer. "Der enge Mitarbeiter und Freund Hugo Portischs stand uns stets mit Rat und Tat zur Seite. Sein Humor und seine klugen Gedanken werden uns fehlen. Nußbaumer war ein herausragender Journalist und Buchautor. In seiner Funktion als Ehrenpräsident unserer Gesellschaft war es Prof. Heinz Nussbaumer ein großes Anliegen den Qualitätsjournalismus in unserem Land laufend weiterzuentwickeln. Ein Engagement, dass wir auch in Zukunft konsequent weiterverfolgen werden."

Die Medienwelt ist um einen Großen ärmer.

Ein herzliches Beileid an seine Familie.

Dr. Martina Salomon

Präsidentin der Hugo Portisch-Gesellschaft

Peter Schöber

Vizepräsident der Hugo Portisch-Gesellschaft