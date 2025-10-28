  • 28.10.2025, 11:49:02
  • /
  • OTS0071

AVISO: Morgiges Pressefoyer - Bundesregierung beschließt Entwicklung der Drohnenabwehrstrategie

Wien (OTS) - 

Morgen, Mittwoch 29. Oktober 2025, um 09.00 Uhr, präsentieren Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried sowie Klubobmann Yannick Shetty die durch die Bundesregierung beschlossene Zusammenarbeit bei der Drohnenabwehrstrategie. Die Beschlüsse werden vom Ministerrat per Umlauf vorgenommen.

Termin für Medien:

9.00 Uhr
PRESSEFOYER mit Bundesministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Klubobmann Yannick Shetty

Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.


HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).

Rückfragen & Kontakt

Bundespressedienst
Telefon: +43 1 53 115 - 202444

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright