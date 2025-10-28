AVISO: Morgiges Pressefoyer - Bundesregierung beschließt Entwicklung der Drohnenabwehrstrategie

Wien (OTS) -

Morgen, Mittwoch 29. Oktober 2025, um 09.00 Uhr, präsentieren Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried sowie Klubobmann Yannick Shetty die durch die Bundesregierung beschlossene Zusammenarbeit bei der Drohnenabwehrstrategie. Die Beschlüsse werden vom Ministerrat per Umlauf vorgenommen.



Termin für Medien:



9.00 Uhr

PRESSEFOYER mit Bundesministerin Klaudia Tanner, Staatssekretär Jörg Leichtfried und Klubobmann Yannick Shetty



Ort: Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Einlass ab 8.30 Uhr)



Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME



Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).