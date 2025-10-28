Klassik, Romantik und jetzt auch Jazz

Salzburg (OTS) -

Benjamin Schmid, neuer künstlerischer Leiter der Salzburger Kulturvereinigung, ist als international erfolgreicher Geiger sowohl in der Welt der Klassik als auch im Jazz zuhause. Seine Liebe für beide Genres spiegelt sich nun im Programm der Salzburger Kulturvereinigung wider. Der bestehende Konzert-Zyklus mit Werken der Klassik und Romantik wird um eine neue dreiteilige Jazzschiene erweitert. Den Auftakt dafür gibt Thomas Gansch mit dem Tonkünstler-Orchester NÖ unter der Leitung von Wayne Marshall am 7.11.2025 im Großen Festspielhaus in Salzburg: Gansch schön groß.

Neues Jazz-Abo der Salzburger Kulturvereinigung

Das neue Jazz-Abo der Salzburger Kulturvereinigung enthält außerdem zwei Konzerte in der SZENE Salzburg. Am 5.12.2025 verleiht das ORJAZZTRA VIENNA unter der Leitung von Christian Muthspiel den Gedichten von Ernst Jandl zu dessen 100. Geburtstag einen neuen Sound. Das Projekt „vom Jandeln zum Ernst“ wurde gerade mit dem Österreichischen Jazzpreis in der Kategorie „Best Live Act 2025“ ausgezeichnet. Dieser denkwürdige Jazzabend markiert zugleich Christian Muthspiels Abschied von der Konzertbühne. Am 27.1.2026 folgt die Veranstaltung Benjamin Schmid presents DJANGO DROM Festival 2026 – Salzburg Edition. Dieser Jazz-Abend zu Ehren des „Königs des Gypsy Jazz“ Django Reinhardt feat. Biréli Lagrène, Diknu Schneeberger, Herb Berger, Patricia Ferrara und Benjamin Schmid, wird von der Django Drom Supergroup und dem Django Drom Hot Club Orchestra gestaltet. Zum Pressebereich.

Über die Salzburger Kulturvereinigung

Die Salzburger Kulturvereinigung veranstaltet Konzerte im Festspielbezirk (u.a. “Mozart-Klarinettenkonzert” mit Martin Fröst im November, “Der Nussknacker” im Dezember), das Salzburger Straßentheater und leitet die Georg Trakl Forschungs- und Gedenkstätte. Mit rund 80.000 BesucherInnen pro Jahr ist sie ein wichtiger Kulturveranstalter für die Region und ihre Menschen.