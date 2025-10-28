Schladming-Dachstein erneut als touristische Top-Marke ausgezeichnet

Schladming (OTS) -

Die steirische Tourismusregion Schladming-Dachstein hat erneut das begehrte Gütesiegel „Superbrands Austria" erhalten. Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes, nahm die Auszeichnung kürzlich im Rahmen der Superbrands Gala in Wien entgegen.



Die Würdigung bestätigt die professionelle Arbeit der Region in den letzten Jahren. Mit jährlich 3,9 Millionen Nächtigungen zählt Schladming-Dachstein zu den fünf größten Tourismusdestinationen Österreichs. Die erneute Auszeichnung unterstreicht die konsequente und professionelle Markenführung der Region auf dem international hart umkämpften Tourismusmarkt.



"Wir freuen uns außerordentlich über diese Ehrung und sind stolz darauf, bereits zum 8. Mal zur Superbrands-Marke gekürt worden zu sein. In der heutigen Zeit sind professionelles Tourismusmanagement und eine stringente Markenführung entscheidende Erfolgsfaktoren. Wir verstehen diese Auszeichnung als wertvolle Bestätigung dafür, dass sich unser konsequentes Engagement der vergangenen Jahre auszahlt", erklärt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer der Tourismusregion Schladming-Dachstein.



