Schladming (OTS) -

Neues Hotel im Fünf-Sterne-Komfort für Schladming

Das renommierte Familienunternehmen und Restaurant „Die Tischlerei“ expandiert in ein urbanes Hideaway direkt in Schladming und eröffnet dieses im Mai 2026.

Die Region Schladming-Dachstein bekommt neben dem Ski-Opening und dem Night Race ein weiteres Highlight: Sterne. Suiten. Goldene Momente.

Ein gehobenes Hotel, das sich durch ihr bereits seit 14 Jahren bekanntes und beliebtes Restaurant die Tischlerei, mit ihrem besonderen Ambiente, ihrem herzlichen Service und ihrer genussvollen Kulinarik einen guten Ruf erarbeitet hat.

Ein Haus das vieles bietet, das es sonst nur in großen Luxushotels gibt. Neben einem Sky-Pool mit Blick in die umliegenden Berge laden zwei Ruheräume ein, von denen man einen perfekten Blick Richtung Planai hat.

Eine großzügige Bio- und finnische Sauna sowie ein Dampfbad mit ESPURO Schaumbad blicken Richtung Dachstein. Und ein Fitnessraum, der Design und Funktion auf besondere Weise verbindet.

Viele Besonderheiten im Hotel, das Luxus neu definiert

Zum Träumen ist auch das „1000 Sternezimmer“ on top, das mit Blick in den Himmel und über die Dächer Schladmings die Zeit zu zweit zu einem außergewöhnlichen Erlebnis macht.

Doch das neue Hotel, das eine 5-Sterne-Zertifizierung anstrebt und den stimmigen Namen „NOA Schladming“ tragen wird, hat mit seinen 26 Suiten noch weit mehr zu bieten:

Um den Wellbeing-Charakter des Hauses zu unterstreichen, ergänzen besondere Angebote wie eine Kryo-Kältekammer oder ein JetPeel – eine schmerz- und nadelfreie Methode zur Hautverjüngung – das Konzept.

Als außergewöhnliches Add-on zum perfekten Dinner wartet ein Private Cinema für exklusive Film- oder Konzertabende.

Digitale Freiheit. Echte Schladminger Gastfreundschaft.

Bei NOA wird Gastfreundschaft neu gedacht: mit einer App, die den Aufenthalt vereinfacht und dem Menschen Raum gibt. Vom Check-in bis zum Spa-Termin lässt sich alles digital erledigen.

Ob komplett digital, halb analog oder ganz persönlich. Wie viel Kontakt es braucht, entscheidet der Gast. Und wer persönliche Begegnung schätzt, wird sie finden – beim vertrauten Team, das bereits Die Tischlerei in den letzten Jahren mit viel Herz und Erfolg geführt hat.

Gemeinsam mit starken Partnern aus der Region.

Fünf Jahre Planung. Mit Weitblick, Präzision und einem Team aus langjährig bewährten Partnern. Architekten, Bauleitung und regionale Betriebe arbeiten mit Liebe zum Handwerk und einem gemeinsamen Ziel:

Ein Haus zu schaffen, das mit Qualität, Charakter und ehrlichen Materialien überzeugt.

NOA – ein Name mit Haltung. Ein Konzept mit Tiefe.

Der Name NOA stammt aus verschiedenen Sprachen und trägt doch eine klare Botschaft. Er steht für Ruhe und Bewegung (Japanisch), für Friede und Geborgenheit (Hebräisch), für Freiheit (Hawaiianisch) und wird in Frankreich mit Kreativität und Eleganz verbunden. Werte, die sich im gesamten Hotelkonzept widerspiegeln.

Mit dem Makron, dem Strich über dem „o“, erhält der Name im Logo seine ikonische Form. Ein Symbol für Klarheit, Eleganz und Haltung – visuell wie inhaltlich.

Ein Statement. Bewusst gesetzt.

So facettenreich wie der Name ist auch das Erlebnis, das Gäste im NOA Schladming erwartet. Ein Haus, das nicht glänzt, um zu beeindrucken, sondern, weil es etwas zu geben hat:

– Ruhe & Bewegung durch gesunden Schlaf, Better Aging, Regeneration und bewusstes Training

– Freiheit durch Leichtigkeit, Zeit und digitales Loslassen

– Geborgenheit, weil man ankommt und innerlich zur Ruhe findet

– Eleganz durch Haltung, Design und Charakter. Kunstwerke unseres jungen Künstlers machen das Außergewöhnliche sichtbar und spürbar

Was all diese Facetten verbindet, ist eine klare innere Haltung verdichtet in drei Worten: MADE TO STAY. Unser Claim steht für das, was bleibt – im Moment, im Gefühl, im Gedächtnis.

Der Satz wird zum System: Made to glow. Made to taste. Made to feel golden, ...

Ein roter Faden, der sich durch Architektur, Design und Kommunikation zieht und bis ins Gasterlebnis reicht. Denn der Aufenthalt im NOA passt sich dem Gast an, nicht umgekehrt: Essen, wann es passt. Wo es gefällt. Und wie man sich fühlt.

Ob im Private Cinema, in der Rooftop Spa Lounge mit Blick über die Schladminger Skyline oder im Pyjama am Zimmer. Ob smart casual, glitzernd elegant oder ganz zurückgezogen. Alles kann. Nichts muss.

Restauranteröffnung Ende November 2025

Hoteleröffnung im Mai 2026

Aus der Tischlerei wird das Restaurant NOA Schladming und damit der erste spürbare Teil des neuen Hauses.

Ab 27. November 2025 öffnet das Restaurant zur Wintersaison seine Türen und gibt einen Vorgeschmack auf das kommende Hotel. Das bewährte kulinarische Konzept bleibt und entwickelt sich weiter.

Die Fassade wird bis Anfang Dezember fertiggestellt, der Innenausbau erfolgt über den Winter gemeinsam mit regionalen Partnern.

Die Hoteleröffnung folgt im Mai 2026.

Bereits im Winter wird die neue Fassade mit Namen und Claim „noa · MADE TO STAY“ für alle Schladming-Besucher zum auffälligen Blickfang und zum ersten sichtbaren Statement der neuen Marke.

Reservierungen ab sofort möglich

Restaurantreservierungen sind ab sofort telefonisch oder online unter noa-schladming.com möglich.

Vorreservierungen für das Hotel sind ab Mitte Dezember möglich, Details hierfür folgen auf der Website

noa-schladming.com und in unserem Newsletter.

Pressekontakt für Rückfragen bitte schriftlich an:

E-Mail: stay@noa-schladming.com noa-schladming.com

Stephanie Walcher - Gastgeberin

NOA Schladming, Erzherzog-Johann-Straße 676,

A-8970 Schladming

Eigentümer:

Danklmaier Immobilien GmbH, Obere Klaus 178,

A-8970 Schladming

Betreiber:

Danklmaier Betriebs GmbH, Obere Klaus 178,

A-8970 Schladming

Neues Hotel im Fünf-Sterne-Komfort für Schladming

Die Region Schladming-Dachstein bekommt neben dem Ski-Opening und dem Night Race ein weiteres Highlight: Sterne. Suiten. Goldene Momente.

Datum: 28.10.2025

Art: Gesellschaft

Ort: Schladming

Erzherzog-Johann-Straße 676

8970 Schladming

Österreich

URL: https://noa-schladming.com