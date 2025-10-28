„SOS aus dem Kinderdorf“: ORF-III-„zur SACHE“ am 29. Oktober

Wien (OTS) -

SOS-Kinderdorf ist in Österreich mit immer mehr Vorwürfen von sexueller Gewalt konfrontiert. Interne Untersuchungen haben gezeigt, dass es auch Missbrauchsvorwürfe gegen den verstorbenen Gründer der Kinderschutz-Organisation Hermann Gmeiner gibt. SOS-Kinderdorf Österreich hat eine umfassende Aufarbeitung und Neuaufstellung angekündigt. Aber wie kann das gelingen und wie konnten solche Vorfälle so lange ohne Konsequenzen bleiben? Reiner Reitsamer begrüßt dazu Marina Hubmann (ehem. SOS-Kinderdorf-Bewohnerin und Betroffene), Horst Schreiber (Historiker und Autor), Petra Birchbauer (Vorsitzende Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren) und Sebastian Öhner (Kinder- und Jugendanwaltschaft Wien) – in „zur SACHE“ am Mittwoch, dem 29. Oktober 2025, um 22.30 Uhr in ORF III und auf ORF ON.

