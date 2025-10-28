  • 28.10.2025, 11:08:33
Neues Buch von Manuela Lindlbauer: KI im Personalwesen - die Revolution im Recruiting und am Arbeitsmarkt

HR-Expertin und Unternehmerin Manuela Lindlbauer zeigt in ihrem neuen Buch, wie Führungskräfte und Unternehmen den Wandel nicht als Bedrohung, sondern als Chance begreifen können.

Wien/Linz (OTS) - 

Mit „KI im Personalwesen“ legt Manuela Lindlbauer eines der ersten praxisorientierten Fachbücher zum Thema KI & HR im deutschsprachigen Raum vor. Es verbindet profundes Wissen mit klaren Handlungsempfehlungen – und richtet sich an alle, die den Umbruch am Arbeitsmarkt aktiv gestalten wollen. Das Buch ist nicht nur für HR-Profis relevant, sondern auch für Führungskräfte, Unternehmer:innen und Entscheidungsträger:innen, die erkennen: Die KI-Revolution verändert uns alle – und sie hat gerade erst begonnen.

Manuela Lindlbauer ist Gründerin und Geschäftsführerin der LINDLPOWER.GROUP (Wien & Linz) mit rund 40 Mitarbeiter:innen. Als Expertin für Arbeitsmarkt, Recruiting, Leadership und Female Empowerment ist sie regelmäßig in den Medien präsent.

Zwischen KI und Menschlichkeit: LINDLPOWER.GROUP Community Talk

Moderiert von Sindy Amadei diskutieren Manuela Lindlbauer und Martin Mair über Werte, Chancen und Gefahren der aktuellen technologischen Entwicklungen. Und darüber, wie HR und Management gemeinsam Leadership gestalten können.

Datum: 19.11.2025, 18:30 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: weXelerate
Praterstraße 1
1020 Wien
Österreich

URL: https://www.lindlpower.com/news/events/

Die Expertin kontaktieren:

Rückfragen & Kontakt

Lindlpower Group GmbH
Tina Krammer
tina.krammer@lindlpower.group

