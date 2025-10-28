AVISO: Zukunftsforum ID Austria mit Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll am 30. Oktober 2025 im Bundeskanzleramt

Wien (OTS) -

Am Donnerstag, den 30. Oktober 2025, um 16.45 Uhr lädt Digitalisierungsstaatssekretär Alexander Pröll zum ID Austria Zukunftsforum ins Bundeskanzleramt. Dabei haben interessierte Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit bei Workshop Sessions in einen offenen Dialog mit ID Austria Projektmitgliedern zu treten und ihre eigenen Ideen und Feedback einzubringen.

Termine für Medien:

16.45 Uhr

INTERVIEWMÖGLICHKEIT vor Beginn des Forums mit Digitalisierungsstaatssekretär Pröll sowie mit Bürgerinnen und Bürgern

anschließend

FOTO- UND FILMTERMIN während der Eröffnung des ID Austria Zukunftsforums und den Begrüßungsworten von Digitalisierungsstaatssekretär Pröll

Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 16.15 Uhr)

Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten.





HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME

Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).