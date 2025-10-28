SPÖ Simmering: „Gemeinsam mit einem starken Team gestalten wir Simmering weiter – sozial, lebenswert und bereit für die Zukunft.“

Wien (OTS) -

Bei der gestrigen Bezirkskonferenz der SPÖ Simmering wurde Nationalratsabgeordneter Mag. Heinrich Himmer mit 97,18 Prozent der Stimmen zum neuen Bezirksparteivorsitzenden gewählt. Er folgt auf Rudi Kaske, der die Bezirksorganisation seit 2021 geführt, geeint und erfolgreich weiterentwickelt hat. Unter seiner Führung konnte die SPÖ Simmering bei der Nationalratswahl 2024 sowie bei der Wien-Wahl mit Bezirksvertretungswahl Erfolge erzielen und den Bezirk als starke sozialdemokratische Stimme positionieren.

„Durch euch ist die SPÖ Simmering klare Nummer 1 im Bezirk. Mit viel Herzblut und Leidenschaft haben wir in den letzten Jahren die Wahlen erfolgreich gewinnen können – das ist eine starke Teamleistung, auf die wir alle stolz sein können“, bedankte sich Kaske für das große Engagement der vielen Funktionär:innen im Bezirk.

SPÖ Wien-Landesparteisekretär Jörg Neumayer, MA dankte Kaske für seine erfolgreiche Arbeit: „Lieber Rudi, du hast die Bezirksorganisation in einer herausfordernden Zeit übernommen, sie geeint, gestärkt und erfolgreich geführt.“ Zugleich gratulierte Neumayer dem neuen Vorsitzenden Heinrich Himmer: „Er ist ein engagierter Sozialdemokrat, der weiß, was Simmering braucht, und mit klaren Vorstellungen antritt, diesen Bezirk weiter positiv zu gestalten.“

Der neu gewählte Vorsitzende Heinrich Himmer bedankte sich für das Vertrauen der Delegierten und blickte zuversichtlich nach vorne: „Auf die erfolgreiche Arbeit von Rudi Kaske möchte ich aufbauen und gemeinsam mit unserem engagierten Team Simmering weiterentwickeln – sozial, lebenswert und zukunftsfit. Mir ist wichtig, den Menschen im Bezirk zuzuhören, ehrlich im Dialog zu bleiben und klare Positionen zu vertreten.“

Zur Person Heinrich Himmer:

Heinrich Himmer, geboren am 24.12.1978, ist seit 2024 Abgeordneter zum Nationalrat und Bildungs- und Wissenschaftssprecher. Davor war er von 2017 bis 2024 amtsführender Präsident des Wiener Stadtschulrats bzw. Bildungsdirektor. In der Privatwirtschaft war er mehrere Jahre in einem internationalen Gewerbebetrieb tätig. (Schluss)