Wenn ein Halloween-Fest zum Alptraum wird: „Massenpanik – Die Tragödie von Südkorea“ als ORF-Premiere am 30. Oktober

Wien (OTS) -

In Seoul, Südkorea, ereignet sich am Abend des 29. Oktober 2022 eine Tragödie: Bei einer Halloween-Feier mit rund 100.000 Menschen in den Straßen der Hauptstadt kommt es in einer Seitengasse zu einem Gedränge, das sich schnell zu einer Massenpanik ausweitet – 159 Tote und fast 200 Verletzte sind die Folge. Die zweiteilige „True Stories“-Premiere „Massenpanik – Die Tragödie von Südkorea“ von Jeff Zimbalist dokumentiert am Donnerstag, dem 30. Oktober 2025, um 21.05 bzw. 21.55 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON die Geschehnisse. Zu Wort kommen Zeuginnen und Zeugen, die ihre Erlebnisse aus dieser Nacht schildern.

„Massenpanik – Die Tragödie von Südkorea: Teil 1 – Die Gasse“ (21.05 Uhr)

In der Nacht vom 29. auf den 30. Oktober 2022 kommt es in Seoul zu einer Katastrophe: Bei Halloween-Feiern bricht im Vergnügungsviertel der südkoreanischen Hauptstadt Massenpanik aus. Erschütternde Zeugenaussagen, Aufnahmen von Bodycams, Überwachungskameras und Handy-Cams dokumentieren das tragische Geschehen.

„Massenpanik – Die Tragödie von Südkorea: Teil 2 – Die Ursache“ (21.55 Uhr)

Mehr als 100.000 Menschen besuchten am Abend des 29. Oktober 2022 das trendige Itaewon-Viertel von Seoul. Eindringlich schildern Überlebende der Massenpanik, wie die engen Gassen zur Falle geworden sind. Der zweite Teil der Dokumentation geht der Frage nach, was zu dem Unglück geführt hat.