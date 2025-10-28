AVISO PK / Klima-Allianz: Forderungen und Erwartungen an die COP30

Wien (OTS) -

2025 zählt bereits jetzt zu den heißesten Jahren seit Beginn der Aufzeichnungen. Hitzewellen, Dürren und Extremwetterereignisse zerstören Lebensgrundlagen, verschärfen Armut und vertiefen die Kluft zwischen denen, die die Klimakrise verursachen, und denen, die am stärksten darunter leiden.

Vor diesem Hintergrund findet die COP30 in Belém, Brasilien, statt. Dort entscheidet sich nicht nur, ob die internationale Gemeinschaft das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens noch glaubwürdig verfolgen kann, sondern auch, ob die Stimmen der Menschen an den Frontlinien der Krise gehört werden – und ob eine verlässliche, gerechte Klimafinanzierung gesichert wird. Auch Österreich und die EU sind gefordert.

Was ist von der COP30 zu erwarten? Wie lassen sich Klimaschutz und Klimafinanzierung sozial gerecht gestalten? Welche Verantwortung tragen Österreich und die EU? Und wie rüsten sich betroffene Gemeinschaften gegen die Klimakrise? Zu diesen und weiteren Fragen lädt die Allianz für Klimagerechtigkeit zu einem Online-Pressegespräch ein.

Im Gespräch mit:

Angelika Derfler , Sprecherin für Klimagerechtigkeit, Südwind

, Sprecherin für Klimagerechtigkeit, Südwind Mrityunjoy Das , stellvertretender Direktor für Klimaschutzmaßnahmen, CARE Bangladesch

, stellvertretender Direktor für Klimaschutzmaßnahmen, CARE Bangladesch Francisco Kelvin da Silva , Koordinator der Bewegung der Staudammbetroffenen, zugeschaltet aus Belém

, Koordinator der Bewegung der Staudammbetroffenen, zugeschaltet aus Belém Martin Krenn, Referent für Klimapolitik, KOO - Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz für internationale Entwicklung und Mission

Moderation: Stefanie Marek, Südwind

Das Pressegespräch wird auf Deutsch und Englisch geführt.

Wir bitten um Anmeldung unter stephanie.weber@care.at. Vielen herzlichen Dank!

