Aviso: Rede an die Freiheit von EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos, 13.11., 18:30 Uhr

mit EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und NEOS-EU-Delegationsleiter und NEOS-Lab-Präsident Helmut Brandstätter

Wien (OTS) - 

Liberale Demokratie ist nicht selbstverständlich: Das ist in den vergangenen Jahren immer deutlicher geworden. Existenzangst geht einher mit schwindendem Vertrauen in die Politik. Antieuropäische und antidemokratische Entwicklungen nehmen zu. Was bedeutet das für den aktuellen EU-Erweiterungsprozess? Darüber spricht Marta Kos, Kommissarin für Erweiterung und Europäische Nachbarschaftspolitik, am 13. November im österreichischen Parlament.

Die alljährliche Rede an die Freiheit ist inzwischen eine wichtige Tradition geworden, um die liberale Demokratie zu würdigen und darauf hinzuweisen, wie wichtig es ist, diese zu verteidigen. Nach Ivan Krastev, Wolf Lotter, Constanze Stelzenmüller und Kaja Kallas heißen das NEOS Lab und der NEOS-Parlamentsklub dieses Jahr nun Marta Kos willkommen.

„Gerade in Zeiten, in denen autoritäre Kräfte wieder erstarken, müssen wir deutlich machen: Europas Stärke liegt in seiner Offenheit, seiner liberalen Demokratie und in der Freiheit aller Europäerinnen und Europäer. Umso mehr freuen wir uns, dass mit EU-Erweiterungskommissarin Marta Kos eine überzeugte Europäerin zu uns kommt, deren Aufgabe es ist, unser gemeinsames Europa weiterzuentwickeln, zu erweitern und unsere Werte auch über die heutigen Grenzen der Union hinaus zu stärken“, sagt NEOS-Lab-Präsident Helmut Brandstätter.

Ablauf:

· Keynote-Rede an die Freiheit: 18:30 Uhr

· danach: Podiumsdiskussion mit Marta Kos, Beate Meinl-Reisinger und Helmut Brandstätter über Europas Zukunft und seine Chancen.

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter presse.lab@neos.eu wird gebeten. Die Veranstaltung findet in englischer Sprache statt.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Lab
E-Mail: presse.lab@neos.eu

