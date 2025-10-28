„Austrofreds Barcelona“: Georg Breinschmid und EsRap am 10.11. im ORF RadioKulturhaus

Wien (OTS) -

In der nächsten Ausgabe der RadioKulturhaus-Reihe „Austrofreds Barcelona“ treffen am 10. November wieder zwei Gäste aus unterschiedlichen musikalischen Welten aufeinander: Jazzmusiker und Kontrabassist Georg Breinschmied und das Hip-Hop-Duo EsRap. Die Veranstaltung wird auch via Video-Livestream unter http://radiokulturhaus.orf.at/ übertragen.

Georg Breinschmid ist Komponist und Kontrabassist, gilt als einer der führenden Jazzmusiker Österreichs und bewegt sich gleichzeitig auch in Klassik, Blues und Minimal Music. Er hat bei den Philharmonikern gespielt, beim Vienna Art Orchestra und in Ensembles aller Größenordnungen. Auch als Komponist zeigt er sich vielfältig, schreibt Werke in unterschiedlichsten Genres, die von Kammerensembles bis hin zu Orchestern weltweit aufgeführt werden.

Das Geschwisterpaar Esra und Enes Özmen, zusammen EsRAP, macht politischen, emanzipatorischen Hip-Hop. In ihren Songs thematisieren sie das Leben von Wiener:innen mit Migrationshintergrund, rappen über das Fremd- und Anderssein. Im April 2025 wurde dem Duo der Willi-Resetarits-Preis überreicht, mit dem Musikpersönlichkeiten für ihr gesellschaftliches Engagement ausgezeichnet werden.

„Austrofreds Barcelona“ findet am Montag, den 10. November (20.00 Uhr) im Großen Sendesaal statt. Der Eintritt beträgt EUR 25,-; mit der ORF RadioKulturhaus-Karte ist der Bezug eines um 50 % ermäßigten Tickets möglich; Ö1 Club-Mitglieder erhalten 15 % Ermäßigung. Weitere Informationen zum Programm des ORF RadioKulturhauses gibt es auf der Homepage radiokulturhaus.ORF.at oder über das Kartenbüro (Tel. 01/501 70-377).