Unternehmen fragen wieder mehr Kredite nach – langer Abwärtstrend gestoppt

Wien (OTS) -

Die an der Umfrage teilnehmenden Banken melden eine gestiegene Kreditnachfrage der Unternehmen im dritten Quartal 2025. Für das vierte Quartal 2025 erwarten sie einen weiteren Anstieg. Das beendet einen langen Abwärtstrend. Zuvor war die Kreditnachfrage der Unternehmen in einem schwachen Konjunkturumfeld fast drei Jahre lang gesunken. Es wird sich in den nächsten Monaten in der Monetärstatistik der OeNB zeigen, in welchem Ausmaß die steigende Kreditnachfrage von Unternehmen auch zu einer erhöhten Neukreditvergabe führt. Die Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten ist im dritten Quartal 2025 ebenfalls gestiegen. Hier hat sich eine schon länger bestehende spürbare Belebung fortgesetzt. Das zeigen die Ergebnisse der vierteljährlichen Umfrage der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) über das Kreditgeschäft unter den führenden heimischen Banken. Die aktuelle Umfrage wurde in der zweiten Septemberhälfte 2025 durchgeführt.

Unternehmenskredite: Nachfrage steigt erstmals nach fast dreijähriger Abwärtsentwicklung

Die Kreditnachfrage von Unternehmen ist im dritten Quartal 2025 gestiegen – erstmals seit dem dritten Quartal 2022. Für das vierte Quartal 2025 erwarten die an der Umfrage teilnehmenden Banken einen weiteren Nachfrageanstieg. Das markiert das Ende einer langen Abwärtsentwicklung, die vor dem Hintergrund der schwachen Konjunktur in Österreich und herausfordernden globalen Entwicklungen zu sehen ist.

In der Vergangenheit hat vor allem ein rückläufiger Finanzierungsbedarf der Unternehmen für Anlageinvestitionen die Kreditnachfrage gebremst. Im dritten Quartal 2025 scheint die Investitionsschwäche nun nicht mehr als die Nachfrage weiter dämpfender Faktor auf. Unterstützt wurde die Nachfrage zuletzt von gesunkenen Zinsen für Unternehmenskredite und einer aktiveren Geschäftstätigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen.

Die Kreditangebotspolitik der Banken gegenüber Unternehmen hat sich seit Mitte 2025 etwas entspannt. Die Angebotspolitik umfasst die Kriterien der Banken für die Kreditvergabe und die Kreditkonditionen, etwa Kreditzinsen und Kreditsicherheiten. Insbesondere wurden die Zinsen und Margen gesenkt. Der wesentliche Grund dafür war die Intensivierung des Wettbewerbs zwischen den Banken.

Aus der Umfrage geht aber auch hervor, dass die gesamte Angebotspolitik nach wie vor von der angespannten Risikosituation belastet wird. Insbesondere die allgemeine Wirtschaftslage und die Kreditwürdigkeit der Unternehmen werden von den Banken weiterhin als Risikofaktoren wahrgenommen. Dies hat von Anfang 2022 bis Mitte 2025 zu umfassenden Verschärfungen der Angebotspolitik geführt. Für Unternehmen ist es somit über die Jahre schwieriger geworden, Kredite aufzunehmen, weil Banken vermehrt Kreditanträge ablehnen und die Kreditkonditionen schlechter geworden sind.

Private Wohnbaukredite: Anstieg der Nachfrage setzt sich im dritten Quartal 2025 fort

Nach einem historischen Tief Anfang 2024 steigt die Nachfrage privater Haushalte nach Wohnbaukrediten seit dem ersten Halbjahr 2024 wieder. 2024 war der Anstieg noch moderat, in den ersten drei Quartalen 2025 fiel er deutlicher aus. Im vierten Quartal 2025 soll sich diese Entwicklung gemäß den Erwartungen der befragten Banken abgeschwächt fortsetzten.

Hauptgrund für den Nachfrageanstieg sind die gesunkenen Zinsen – wesentlich bestimmt durch die Zinspolitik der EZB. Von Juni 2024 bis Juni 2025 hat die EZB ihren Leitzins schrittweise von 4 % auf 2 % gesenkt. Infolgedessen ist das Zinsniveau allgemein gesunken, und Kredite sind günstiger geworden.

Die laut Umfrageergebnissen gestiegene Nachfrage der privaten Haushalte nach Wohnbaukrediten hat auch zu einer gestiegenen Neuvergabe von Wohnbaukrediten durch die Banken geführt. Gemäß OeNB-Kreditstatistik wurden von Jänner bis August 2025 pro Monat durchschnittlich 1,4 Mrd EUR an neuen Wohnbaukrediten vergeben (mit Spitzen von 1,6 Mrd EUR im April und im Juli). Das ist ein Zuwachs von 44 % gegenüber dem Jahresdurchschnitt von 2024. Die gestiegene Nachfrage nach Wohnbaukrediten signalisiert eine weiterhin solide Neukreditvergabe in den nächsten Monaten. Eine ähnlich expansive Kreditentwicklung wie in den Jahren der Niedrigzinsphase bis Mitte 2022 ist aber auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Zum Vergleich: 2021 betrug die Neukreditvergabe für privaten Wohnbau durchschnittlich 2,1 Mrd EUR pro Monat.

Hinweis: Der parallel zur Presseaussendung erscheinende Bericht beleuchtet diesmal auch die Entwicklung der Zinsen und Raten für neue Wohnbaukredite im langfristigen Vergleich.

Die Zentralbanken des Euroraums – in Österreich die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) – führen gemeinsam mit der Europäischen Zentralbank (EZB) seit Anfang 2003 viermal jährlich eine Umfrage über das Kreditgeschäft im Euroraum durch, um ihren Informationsstand über das Kreditvergabeverhalten der Banken, die Kreditnachfrage von Unternehmen und privaten Haushalten, sowie sonstige die Geldpolitik betreffende Themen zu verbessern. Dabei werden rund 150 führende Banken aus allen Ländern des Euroraums befragt, darunter acht Institute aus Österreich.

Ein ausführlicher Bericht über die Österreich-Ergebnisse wird in der Publikationsreihe „OeNB Reports“ veröffentlicht (https://www.oenb.at/Publikationen/Volkswirtschaft/reports.html).

Weitere Informationen und Daten zur Umfrage finden sich auf der OeNB-Website unter https://www.oenb.at/Geldpolitik/Erhebungen/umfrage-ueber-das-kreditgeschaeft.html.

Die Resultate für den Euroraum werden von der EZB auf ihrer Website publiziert: https://www.ecb.europa.eu/stats/ecb_surveys/bank_lending_survey/html/index.en.html