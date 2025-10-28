  • 28.10.2025, 10:05:32
FMA informiert zu Risiken bei qualifizierten Nachrangdarlehen

In der Reihe „Reden wir über Geld“ erklärt die FMA, worauf Anleger:innen bei diesem Produkt achten sollten

Wien (OTS) - 

Die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) widmet sich in der aktuellen Ausgabe der Informationsreihe „Reden wir über Geld“ qualifizierten Nachrangdarlehen – einer riskanten Finanzierungsform, die häufig bei Immobilien- oder Unternehmensprojekten eingesetzt wird.

Bei qualifizierten Nachrangdarlehen leihen Anleger:innen einem Unternehmen Geld – meist für Immobilien- oder Unternehmensprojekte. Im Insolvenzfall werden diese Darlehen erst nach allen anderen Gläubigern bedient – es gibt keinen Anspruch auf Einlagensicherung oder garantierte Rückzahlung. Oft bleibt für die Nachranggläubiger nichts übrig. Die Rückzahlung kann zudem verschoben werden, wenn das Unternehmen in finanzielle Schwierigkeiten gerät. Ein Totalverlust ist möglich. Es bestehen keine Mitspracherechte oder Gewinnbeteiligungen.

Hohe Zinsen sollen das Risiko ausgleichen. Die FMA warnt jedoch: Hohe Zinsversprechen ohne nachvollziehbares Geschäftsmodell sind ein Warnsignal. Investieren Sie nur bei transparenten Anbietern und setzen Sie nur Geld ein, dessen Verlust Sie verkraften können.

Die FMA empfiehlt, die Nachrangklausel im Vertrag besonders sorgfältig zu prüfen. Sie regelt, dass Zins- und Rückzahlungen nur erfolgen dürfen, wenn das Unternehmen finanziell gesund ist und keine Risiken durch die Zahlung entstehen. Die Klausel muss transparent und rechtlich wirksam formuliert sein – andernfalls kann sie unwirksam sein.

Fazit

Qualifizierte Nachrangdarlehen sind keine sicheren Geldanlagen, sondern hochriskante Investments mit Totalverlustrisiko. Die FMA rät Anleger:innen, sich umfassend zu informieren und bei Unsicherheiten unabhängigen Rat einzuholen.

Die neue Ausgabe von „Reden wir über Geld“ mit dem Titel „Stellen Sie sich ganz hinten an!“ ist wie alle bisherigen Ausgaben online unter https://redenwiruebergeld.fma.gv.at/ abrufbar. Weiterführende Informationen rund ums Thema Finanzen finden Sie im „Finanz-ABC“ auf der FMA-Webseite.

Folgen Sie „Reden wir über Geld“ auch auf Instagram unter @redenwiruebergeld. Den „Reden wir über Geld“-Podcast gibt es überall, wo es Podcasts gibt.

FMA-Mediensprecher
Boris Gröndahl
Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

