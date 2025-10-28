  • 28.10.2025, 09:59:33
ANWR-GARANT AUSTRIA macht Digitalisierung im stationären Schuhfachhandel erlebbar

Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR-GARANT AUSTRIA, begleitet mit seinem Team über 130 Schuhhändler:innen auf dem Weg in eine digitale Zukunft.
Ohlsdorf (OTS) - 

Der österreichische Schuhfachhandel steckt mitten im Wandel. Während sich der Markt konsolidiert und Onlineplattformen weiter an Einfluss gewinnen, werden datenbasierte Entscheidungen zum Erfolgsfaktor. Mit der KI-gestützten Assistentin ANNI und der Performanceberatung begleitet die ANWR-GARANT AUSTRIA GmbH mehr als 130 Händler:innen auf ihrem Weg in eine wirtschaftlich starke, digitale Zukunft und fördert zugleich das Bewusstsein für ein digitales Mindset im Handel.

Unsere Aufgabe ist es, die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität unserer Händler:innen zu stärken. Wir verbinden die internationale Innovationskraft der ANWR GROUP mit regionaler Nähe und machen Digitalisierung für den stationären Handel greifbar und erfolgreich umsetzbar“, so Andreas Mayer, Geschäftsführer der ANWR-GARANT AUSTRIA GmbH, der mit ANNI und der Performanceberatung konkrete Antworten auf die digitalen Herausforderungen des Handels liefert. Mit ANNI, der ANWR Netzwerkintelligenz, bringt die ANWR-GARANT AUSTRIA künstliche Intelligenz in den österreichischen Schuhfachhandel. Die digitale Assistentin kombiniert künstliche Intelligenz mit fundiertem Branchenwissen und liefert praxisrelevante Antworten auf unternehmerische Fragen. Weitere Informationen finden Sie hier.

