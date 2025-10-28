ANWR-GARANT AUSTRIA macht Digitalisierung im stationären Schuhfachhandel erlebbar

Ohlsdorf (OTS) -

Der österreichische Schuhfachhandel steckt mitten im Wandel. Während sich der Markt konsolidiert und Onlineplattformen weiter an Einfluss gewinnen, werden datenbasierte Entscheidungen zum Erfolgsfaktor. Mit der KI-gestützten Assistentin ANNI und der Performanceberatung begleitet die ANWR-GARANT AUSTRIA GmbH mehr als 130 Händler:innen auf ihrem Weg in eine wirtschaftlich starke, digitale Zukunft und fördert zugleich das Bewusstsein für ein digitales Mindset im Handel.