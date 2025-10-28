Gruselige Deko, schaurige Kostüme & Trends 2025: Halloween-Zeit auf willhaben

Österreich (OTS) -

Schreckliche Suchen: U.a. Interesse an „Wicked“, „Wednesday Addams“, „Harley Quinn“ & Co vervielfacht sich im Oktober

Grusel-Highlights: Diese fürchterlichen Kostüme sind aktuell zu haben

Der kommende Freitag steht wieder ganz im Zeichen von schaurigen Kostümen, geschnitzten Kürbissen und allerlei Süßigkeiten, die von Nachwuchs-Hexen, -Vampiren oder -Monstern emsig eingesammelt werden: Halloween hält erneut Einzug. Welche Themen dabei 2025 besonders im Trend liegen, verrät eine aktuelle willhaben-Auswertung.

Schreckliche Suchen: Interesse an „Wicked“, „Wednesday Addams“, „Harley Quinn“ & Co vervielfacht sich

Neben den klassischen Skeletten, Kürbissen und Hexen orientiert sich der Kostümgeschmack traditionell auch an bekannten sowie aktuellen Film- bzw. Streaming-Produktionen. Hier verzeichnen derzeit beispielsweise die Suchen nach den Stichworten „Wicked“ (verachtfachte sich im Oktober gegenüber einer durchschnittlichen Woche des Jahres 2025) und „Wednesday Addams“ (plus 600 Prozent) die bemerkenswertesten Steigerungen gegenüber dem bisherigen Jahresschnitt. Auch nach „Harley Quinn“ gab es im Oktober deutlich mehr Suchanfragen, die rund dreifache Menge. Eine willhaben-Trefferliste zu diesen speziellen Trend-Kostümen findet sich >hier.

Highlights: Fürchterliche Verkleidungen zu haben

Auch heuer gibt es im ganzen Land wieder zahlreiche gruselige Verkleidungen und Deko-Schätze Marke Eigenbau auf Österreichs größtem digitalen Marktplatz zu entdecken: Mehr als >14.000 Anzeigen bringt derzeit eine Suche nach dem Stichwort „Halloween“ zu Tage. Das Angebot reicht dabei vom >Hasen im Spiegelkostüm, über ein selbstgebautes >Frankenstein-Gefängnis aus Tirol, bis hin zu regelrechten Kostüm-Sammlungen: Gleich ganze Städte könnte man zum Beispiel mit dem Angebot einer Verkäuferin aus Baden für den Halloween-Abend ausstatten: Rund 10.000 Kostüme von A-Z umfasst das spektakuläre >Konvolut.

Mit massenhaft Deko kann man sich zudem bei einem Verkäufer aus Oberösterreich eindecken, er hält in seiner >willhaben-Anzeige „viele Grabsteine, Bodyparts und Gruseltiere“ bereit. In Korneuburg in Niederösterreich wartet eine >Sammlung aus „beweglichen Figuren, die Geräusche machen, jeder Menge Kleinteilen, Grabsteinen, Skeletten, Kostümen, Schminkutensilien, Perücken sowie Blut“ auf eine perfekte Halloween-Party.