RTK-Generalversammlung: Round Table Konferenzhotels verzeichnen erneut Mitgliederzuwachs

Wien (OTS) -

Wachstum trotz wirtschaftlich schwieriger Rahmenbedingungen kennzeichnet seit Jahren die Vereinigung der Round Table Konferenzhotels RTK. Bei der kürzlichen Generalversammlung im Vienna Airport Conference & Innovation Center konnten RTK-Präsident Thomas Ziegler und RTK-Geschäftsführerin Uschi Huber erneut eine gestiegene Anzahl der Mitgliedsbetriebe verkünden. So kamen im Vorjahr 36 neue Seminarhotels und Eventlocations hinzu. 2025 beläuft sich der Zuwachs bisher auf 27 Mitgliedsbetriebe, sodass der Verein nunmehr über 200 Mitglieder in Österreich und im benachbarten Ausland zählt.

RTK-Präsident Thomas Ziegler, Geschäftsführer des Design Center Linz: „ Das MICE-Business erweist sich als krisenresistent, denn Veranstaltungen sind die Würze unserer Branche. Technische Innovationen wie Hybrid-Events sind gekommen, um zu bleiben. Doch persönliche Begegnungen sind weiterhin essenziell. “

RTK-FAIRmittlung ist provisions- und kostenfrei, Mitgliedsbeiträge bleiben stabil

Ziegler verwies auf das Modell der provisions- und kostenfreien FAIRmittlung von passenden Veranstaltungslocations für Seminare und Workshops über Firmenfeiern und Incentives bis hin zu Messen und Kongressen durch RTK. Im Sinne dieser Fairness werden die Mitgliedsbeiträge, die seit 10 Jahren auf dem gleichen Niveau sind, auch für 2026 nicht erhöht. „Das ist ein Signal, dass wir unseren Betrieben auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten zur Seite stehen“, so Ziegler.

RTK-Geschäftsführerin Uschi Huber blickte einmal mehr auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. 2024 wurden bei neun RTK-Events in Österreich und München 210 Ausstellerinnen und Aussteller und 840 Kundinnen und Kunden begrüßt. Dieses Ergebnis konnte 2025 mit 248 ausstellenden Betrieben und 859 Besucher:innen weiter gesteigert werden.

Huber betonte die Bedeutung des Engagements der Vereinsmitglieder: „ Die MICE-Branche ist innovativ und flexibel und kommt daher gut durch die Krise. Dies zeigt sich auch bei RTK, das dank der Mitarbeit der Mitglieder als starker Verein dasteht. “

Dies bestätigten die beiden Rechnungsprüfer Alexandra Kaszay und Gerhard Zellinger: „Der Verein steht auf soliden Beinen und ist gut abgesichert.“

Vorstandsteam komplettiert

Im Zuge der Generalversammlung wurden auch personelle Neuerungen bekanntgegeben. Hubertus Rothwangl, bereits bisher Vorstandsmitglied und Finanzreferent von RTK, wurde als Nachfolger des im Vorjahr verstorbenen Sascha Dietrich zum Vizepräsidenten bestellt. Rothwangl ist Head of Convention & Platform Development der Österreich Werbung und fungiert in seiner nunmehrigen Funktion gemeinsam mit der langjährigen Vizepräsidentin Ulli Retter, Gastgeberin des Bio-Natur-Resort Retter.

Neu in den Vorstand aufgenommen wurde Gilbert Kratschmann, Direktor des Hotel Kaiserhof Wien. Mit den beiden weiteren Vorstandsmitgliedern Andreas Ablinger, Prokurist der SALZRAUM.Hall Eventlocations in Tirol, und Gundula Feichtenschlager-Schimek, Geschäftsführerin im ARCOTEL Nike Linz, komplettiert Kratschmann die Vereinsführung.

Eingeleitet wurde der Nachmittag mit einem Vortrag über die „Renaissance der persönlichen Netzwerke“ von Gerlinde Layr-Gizycki und Wolfgang Layr, Autoren des Buches „Netzen. Menschen zu Netzwerken verbinden“. Beim kulinarischen Get-together im Flughafentower zum Ausklang der Generalversammlung hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gelegenheit, die Tipps in die Praxis umzusetzen.

Über RTK