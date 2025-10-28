- 28.10.2025, 09:18:02
- /
- OTS0024
AVISO: Medien-Statement zum Start der KV-Verhandlungen im Handel, 06.11.2025, 11:00 Uhr, WKÖ
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
am Donnerstag, den 6. November, starten die KV-Verhandlungen für die rund 450.000 Angestellten und Lehrlinge im österreichischen Handel. Im Vorfeld der ersten Gesprächsrunde stehen Ihnen die Chefverhandler:innen für ein Statement zur Verfügung.
EINLADUNG ZUM MEDIEN-STATEMENT
Ort: Wirtschaftskammer Österreich, Oktogon, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
Zeit: 6. November 2025, 11:00 Uhr
Ihre Gesprächspartner:
Dr. Rainer TREFELIK, Obmann der Bundesparte Handel in der WKÖ
Mario FERRARI, Bundesgeschäftsführer der GPA
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung bis 5. November unter: dmc_pr@wko.at
Rückfragen & Kontakt
Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: dmc_pr@wko.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK