Now or never – Wiener Wirtschaft im Zukunftsmodus

Wien (OTS) -

„Unser Wirtschaftsstandort ist stark, resilient und innovativ. Die NOW Business Days der Wirtschaftskammer Wien zeigen, wie viel Potenzial in der Wiener Unternehmerschaft steckt und wie wichtig es ist, dieses jetzt zu nutzen. Unser Ziel ist es, nicht nur die beste Interessenvertretung für Unternehmen zu sein, sondern auch die modernste Serviceorganisation. Oberste Prämisse dabei ist, die Wiener Wirtschaft aktiv und auf allen Ebenen beim Gestalten ihrer Zukunft zu unterstützen“, sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Die Wirtschaftskammer Wien lädt am 5. und 6. November 2025 zu den NOW Business Days. Die Wiener Unternehmer, Gründer und Business-Innovatoren erwarten zwei Tage voller Inspiration, Innovation und konkreter Lösungen für ihr Business. Unter dem Motto „NOW or never!“ wird das Haus der Wiener Wirtschaft zum Hotspot für alle, die mutig gestalten, smart skalieren und sich weiterentwickeln wollen – unabhängig von Branche oder Alter.

Was erwartet die Besucher?

Keynotes von echten Game-Changern: Erfolgreiche Unternehmer teilen ihre Visionen und Erfolgsstrategien

Hands-on-Formate & Prompt-a-thons: Konkrete Lösungen für aktuelle Herausforderungen werden gemeinsam entwickelt

Power-Networking: Kontakte knüpfen, um Ideen zu beflügeln und das Wachstum zu beschleunigen

Gründen leicht gemacht: Schnelle, unkomplizierte Gewerbeanmeldung direkt vor Ort bis 19 Uhr ohne Termin

Beratungen: Individuelle und praxisnahe Antworten auf Fragen, die Unternehmer beschäftigen

Einer der Keynote-Speaker ist Michael Altrichter, Business Angel und Seriengründer, bekannt aus „2 Minuten 2 Millionen“. In seinem Vortrag „So angelt man einen Business Angel“ gibt er Einblicke, was wirklich zählt, um Investoren von der eigenen Business-Idee zu überzeugen.

Wann und Wo?

5. und 6. November 2025, jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr

Haus der Wiener Wirtschaft, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung über die Webseite ist erforderlich.

Weitere Informationen: https://www.wko.at/pages/now-business-days/start