Kostenfreie COVID-19-Testungen für Risikopatientinnen und -patienten in Wiener Ordinationen wieder möglich

Wien (OTS) -

Ab sofort sind COVID-19-Testungen für symptomatische Risikopatientinnen und -patienten wieder kostenfrei in den Wiener Ordinationen möglich. „Die Wiederaufnahme der COVID-19-Testungen für symptomatische Patientinnen und Patienten aus Risikogruppen ist ein wichtiger Schritt für die zeitnahe, effiziente Behandlung“, betont Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien hatte sich intensiv für eine Lösung eingesetzt, die kostenfreie Testungen in den Ordinationen sicherstellt. Denn nur bei bestätigter Covid-19 Infektion kann Paxlovid als Kassenleistung verschrieben werden. „Gerade für Risikopatientinnen und -patienten ist es entscheidend, die passende Therapie so früh wie möglich zu beginnen. Eine rechtzeitige Behandlung kann schwere Krankheitsverläufe verhindern und das Risiko für Long COVID reduzieren“, erklärt Kamaleyan-Schmied. „Wir freuen uns, dass gemeinsam mit der ÖGK eine Lösung gefunden wurde, die den Patientinnen und Patienten Sicherheit gibt. Gerade in einer Großstadt wie Wien, mit vielen vulnerablen Gruppen und einer schnellen Verbreitung von Krankheiten, ist dieser Schritt besonders wichtig.“

Ebenso betonen die Wiener LSA-Vorsitzenden der ÖGK, Agnes Streissler-Führer und Martin Heimhilcher: „Für uns ist es wichtig, die bestmögliche Versorgung und Absicherung unserer Versicherten gewährleisten zu können – gerade für Risikogruppen sind die kostenlosen Covid-Testungen von großer Bedeutung. Dafür ziehen alle Beteiligten – sowohl die Ärztekammer Wien als auch die ÖGK – an einem Strang.“