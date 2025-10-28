  • 28.10.2025, 08:30:36
  • /
  • OTS0016

Jordan & König revolutioniert den Markt mit wirksamen Pheromon-Parfums für Männer

Luxus trifft Wissenschaft – die Marke Jordan & König setzt mit ihren in Europa hergestellten Düften SUPERIOR® und ENTICE® neue Maßstäbe in der modernen Herrenparfümerie.

Jordan & König Parfüm Superior
Bundesweit (OTS) - 

Jordan & König revolutioniert den Markt mit Pheromon-Parfums für Männer

Der internationale Parfummarkt erlebt einen neuen Trend, der Wissenschaft und Luxus verbindet: Pheromon-Parfums.
Jordan & König gilt als Vorreiter in diesem Segment und kombiniert klassische Parfümerie mit moderner Duftforschung.

Verstärkt die Anziehung auf Frauen

Ziel der Marke war es, Düfte zu schaffen, die Anziehungskraft und Selbstbewusstsein stärken.
Mit den Signature-Düften SUPERIOR® und ENTICE® by JK etabliert das Unternehmen eine neue Kategorie von Luxus-Herrendüften Made in Europe – elegant, wirkungsvoll und kompromisslos hochwertig.

Enthält starke echte männliche Pheromone

Die Formeln enthalten das Pheromon Androstenon, das in der Duftforschung mit verstärkter sozialer Wahrnehmung und Attraktivität assoziiert wird.
„Ein Duft kann mehr als nur gut riechen – er kann wirken“, erklärt ein Unternehmenssprecher.

Produziert wird ausschließlich in Europa – mit Duftölen aus Frankreich und Deutschland und Flakons in edlem Schwarz-Gold-Design.
Alle Bestellungen über www.jordankoenig.de werden innerhalb eines Werktags per DHL Express aus Deutschland versendet.

Fazit, die Düfte von Jordan & König wirken!

Kunden berichten in ihren Jordan & König Erfahrungen von beeindruckender Langlebigkeit, gesteigertem Selbstbewusstsein und spürbar positiver Resonanz im Alltag.
Das 14-tägige Widerrufsrecht, das auch für geöffnete Flakons gilt, setzt in der Branche neue Maßstäbe.

Mit der Verbindung aus Forschung, Handwerkskunst und Luxus definiert Jordan & König den modernen Herrenduft neu.
SUPERIOR® steht für Stärke, ENTICE® für Verführung – zwei Düfte, die zeigen:
Ein Duft ist keine Nebensache, sondern Teil der Persönlichkeit.

Jetzt einen Flacon gratis sichern

nur heute

Rückfragen & Kontakt

Jordan & König
E-Mail: hilfe@jordankoenig.de

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright