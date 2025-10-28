  • 28.10.2025, 08:30:33
  • OTS0014

Neustrukturierter Verkauf unter erfahrener Leitung:

Christian Wurzberger verantwortet Verkaufsleitung für Almdudler in Österreich

Christian Wurzberger
Wien (OTS) - 

Seit Mai dieses Jahres verantwortet Christian Wurzberger als Verkaufsleiter Österreich die neugestaltete Vertriebsstruktur bei Almdudler. In seiner Funktion leitet er sowohl das Key Account Management als auch den Außendienst – für den Lebensmitteleinzelhandel (LEH) ebenso wie für den Außerhausmarkt (AHM). Christian Wurzberger ist bereits seit März 2020 Teil des Unternehmens, hat zuvor den Außendienst als Verkaufsleiter für Österreich geleitet und bringt umfassende Erfahrung aus der Konsumgüter- und Retailbranche mit. „Mit Christian Wurzberger haben wir einen starken Vertriebsprofi an Board, der mit viel Gespür für Markenführung und Kundenbedürfnisse überzeugt. Er lebt den partnerschaftlichen Zugang zu unseren Handelspartnern. Das passt hervorragend zur Philosophie von Almdudler“, betont Gerhard Schilling, Geschäftsführer von Almdudler.

Der gebürtige Niederösterreicher bringt auch ein echtes Faible für Marken mit: „Almdudler und Spezi sind beide ikonische Marken. Almdudler ist nicht nur das österreichische Original, sondern längst ein Stück Österreich in der Flasche. Mit Spezi ist zudem ein Klassiker im Sortiment, der sich nicht nur bei der jungen Zielgruppe wachsender Beliebtheit erfreut. Beide Marken stehen für Lebensfreude, Authentizität und bringen das gewisse Etwas mit – und genau das gilt es, auch im Vertrieb täglich erlebbar zu machen“, erklärt Christian Wurzberger. Als Verkaufsleiter für Österreich ist er maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie beteiligt – immer mit dem Ziel, Almdudler dort zu platzieren, wo Geselligkeit gelebt wird.

Vor seiner Zeit bei Almdudler war Christian Wurzberger insgesamt 20 Jahre in internationalen Sales- und Marketingfunktionen für renommierte FMCG- und Retailunternehmen tätig

Rückfragen & Kontakt

Gehrer Plötzeneder DDWS
Clara Girstmair, MA
Telefon: +4369910086773
E-Mail: girstmair@gp-ddws.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ALM

