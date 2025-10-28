Neuer International Sales Manager bei Murexin: Daniel Hiesberger verstärkt das Exportteam

Wiener Neustadt (OTS) -

Seit 1. Oktober 2025 verantwortet Daniel Hiesberger (37) als International Sales Manager gemeinsam mit Michael Maier die Weiterentwicklung der internationalen Märkte bei Murexin. Dabei liegt der Fokus auf dem Ausbau strategischer Partnerschaften, der Erschließung neuer Zielmärkte sowie der Stärkung der Vertriebsstrukturen innerhalb der Murexin Gruppe. Mit Hiesberger gewinnt der Wiener Neustädter Spezialist für bauchemische Produkte einen international versierten Vertriebsprofi für den weiteren Ausbau des Exportgeschäfts.

Der gebürtige Niederösterreicher bringt sowohl fundierte betriebswirtschaftliche als auch praxisnahe Erfahrung aus über 15 Jahren im internationalen Vertrieb und Business Development mit. Nach Abschluss der HAK in Waidhofen an der Ybbs absolvierte Hiesberger ein MBA-Studium in General Management an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt mit Schwerpunkten auf strategisches Management, Leadership und Sales. Beruflich führte ihn sein Weg über leitende Funktionen bei Hapag-Lloyd bis hin zur Position des Industry Group Director bei Mondi, wo er internationale Sales-Teams leitete, globale Key Accounts betreute und erfolgreich Digitalisierungs- und Change-Projekte umsetzte.

Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem Team neue Ideen im Vertrieb umzusetzen, Kundenbeziehungen weiterzuentwickeln und das Wachstum von Murexin aktiv mitzugestalten“, so Daniel Hiesberger über seine neue Aufgabe.

Rainer Pascher, Geschäftsführer der Murexin GmbH, ergänzt: „ Wir freuen uns, mit Daniel Hiesberger einen international erfahrenen Vertriebsexperten für unser Team gewonnen zu haben. Seine strategische Denkweise und sein Verständnis für internationale Märkte sind eine wertvolle Ergänzung für unsere Wachstumsziele. “

Über Murexin GmbH

Die Murexin GmbH mit Hauptsitz in Wiener Neustadt ist Spezialist für bauchemische Produkte und zuverlässiger Partner für Fachbetriebe. Das Sortiment umfasst rund 3.000 Artikel, gegliedert in die Sparten Parkett- und Klebetechnik, Fliesenverlegetechnik, Farb- und Beschichtungstechnik, Abdichtungstechnik sowie Betoninstandsetzungs- und Mörteltechnik.

Mit über 460 Mitarbeitenden, Produktionsstandorten in Österreich, Deutschland, Ungarn und Slowenien sowie einem Vertriebsnetz in rund 30 Exportmärkten steht Murexin für Qualität, praxisnahe Systemlösungen und gelebte Nachhaltigkeit. Das Unternehmen ist Teil der traditionsreichen Schmid Industrieholding GmbH, die 2024 mit 6.800 Mitarbeitenden einen Umsatz von 2,3 Milliarden Euro erzielt.