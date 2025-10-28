„Hello Wien“: hitschies startet die süß-sauerste Halloween-Sampling-Aktion Wiens

Wien (OTS) -

Am 30. Oktober wird es in Wien bunt, süß und ein bisschen sauer – denn mit der spektakulären Aktion „Hello Wien“ macht die Kultmarke hitschies in der Hauptstadt das süßeste Halloween-Süßigkeiten-Sampling, das Wien je erlebt hat.

An über 30 Standorten in ganz Wien – von der Mariahilfer Straße bis zum Karlsplatz – sind mehr als 60 hitschies-Kräfte im Einsatz, um hitschies-Friends ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Zwischen 6 und 18 Uhr werden 40.000 süße hitschies-Tüten verteilt. Mit dabei sind nicht nur die beliebten Klassiker wie der Hitschies Original Mix und die Sauren Drachenzungen, sondern auch speziell für Halloween entwickelte Sorten wie die „Sauren Spinnenbeine – Mystery Edition“. Dafür machen sich bis oben hin vollbeladene Lkw aus dem hitschies-Office in Hürth bei Köln auf den Weg nach Wien, um pünktlich zu Halloween die Hauptstadt mit Süßem und Saurem zu versorgen.

Doch „Hello Wien“ ist mehr als nur eine Halloween-Aktion: Es ist der offizielle Start der hitschies-Österreich-Markenpräsenz. Seit September ist die Marke mit voller Energie auf dem österreichischen Markt vertreten und möchte auch hier zur Lovebrand werden – mit Farbe, Kreativität und Freude.

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschler International:

„Wir geben jetzt auch in Österreich Vollgas! Denn, wie ich immer sage: Zurückhaltung hat noch keinen nach vorne gebracht! Mit unserer ‚Hello Wien‘-Aktion starten wir passend zu Halloween durch und möchten damit euch, unseren Friends, ein Lächeln ins Gesicht zaubern! hitschies steht für Happiness, Spaß und ein Augenzwinkern – und genau das wollen wir jetzt auch in Österreich zeigen. Wenn Menschen sich über unseren Content amüsieren, unsere hitschies teilen und sich an uns erinnern, dann haben wir alles richtig gemacht!“

Lukas Steiner-Bauer, Country-Manager Hitschies Österreich:

„Es gibt wohl kaum ein Markenumfeld, in dem man Menschen in allen Altersklassen leichter glücklich machen kann als mit Süßigkeiten. Ich freue mich darauf, dieses süße Glück in den nächsten Jahren aktiv vermehren zu dürfen.“

Großes Gewinnspiel & crossmediale Kampagne

Die „Hello Wien“-Aktion wird über die hitschies- und Philip-Hitschler-Social-Media-Kanäle sowie online und in Print kommuniziert. Sie läuft vom 28. Oktober bis 4. November. Im Mittelpunkt steht ein großes Gewinnspiel – hitschies verlost zehn Jahresvorräte im Wert von jeweils 250 Euro. Wer also schon immer davon geträumt hat, ein Jahr lang kostenlos mit hitschies versorgt zu werden, hat jetzt die perfekte Chance dazu.

Live dabei – in Wien und Hamburg

Während in Wien genascht wird, geht’s auch in Hamburg rund – dort ist Philip gemeinsam mit dem Porsche Zentrum Hamburg am Start. Auch in der Hansestadt werden tausende hitschies in der Innenstadt verteilt. Und damit die hitschies-Friends nichts verpassen, begleitet Caro – das hitschies-Brand-Face – den ganzen Tag live auf Instagram und TikTok. Sie zeigt, was in Wien passiert, und schaltet sich immer wieder per Live-Konferenz zu Philip nach Hamburg. So entsteht eine interaktive und internationale Aktion, die zeigt: hitschies verbindet Menschen – über Grenzen, Städte und Geschmäcker hinweg.