  • 28.10.2025, 08:03:32
  • /
  • OTS0008

Vortrag: Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit

5. Nov. 2025, 18:00 Uhr, Otto-Mauer-Zentrum, Mezzanin, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien

Wien (OTS) - 

Im Vortrag beleuchtet die Journalistin Dr.in Renate Dillmann das Selbstbild deutscher Leitmedien und ihre Leistungen als “Vierte Gewalt” im Staat. Sie zeigt auf, wie deutsche Journalist:innen die vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgerufene Losung bereitwillig mittragen, Deutschland bis 2029 „kriegstüchtig“ zu machen. Warum und gegen wen, ist keine Frage. Denn, da ist erstens „Putin“ und zweitens die „Bedrohung China“. Man werde „die Deutschen aus ihrem pazifistischen Wolkenkuckucksheim“ herausholen, kündigte der Chefredakteur der Wochenzeitschrift Spiegel im April 2024 an. Nicht erst seitdem arbeiten die nationalen Leitmedien an der Konstruktion von Feindbildern und stellen Deutschland als „bedrohte Nation“ dar, der es an Wehrbereitschaft fehlt.

Rückfragen & Kontakt

Dr.in Sigrid Kroismayr
Mobil: +43 676 400 33 75
Email: sekretariat@clubofvienna.org

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CVI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright