Vortrag: Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit

Wien (OTS) -

Im Vortrag beleuchtet die Journalistin Dr.in Renate Dillmann das Selbstbild deutscher Leitmedien und ihre Leistungen als “Vierte Gewalt” im Staat. Sie zeigt auf, wie deutsche Journalist:innen die vom deutschen Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgerufene Losung bereitwillig mittragen, Deutschland bis 2029 „kriegstüchtig“ zu machen. Warum und gegen wen, ist keine Frage. Denn, da ist erstens „Putin“ und zweitens die „Bedrohung China“. Man werde „die Deutschen aus ihrem pazifistischen Wolkenkuckucksheim“ herausholen, kündigte der Chefredakteur der Wochenzeitschrift Spiegel im April 2024 an. Nicht erst seitdem arbeiten die nationalen Leitmedien an der Konstruktion von Feindbildern und stellen Deutschland als „bedrohte Nation“ dar, der es an Wehrbereitschaft fehlt.