  • 28.10.2025, 07:23:02
  • /
  • OTS0005

ÖAMTC: Langer Stau im Frühverkehr auf Inntal Autobahn (A12)

Lkw-Unfall im Baustellenbereich bei Innsbruck Ost

Wien (OTS) - 

Wien (OTS) - Dienstagfrüh, gegen 6:20 Uhr, kam es laut ÖAMTC zu einem Lkw-Unfall auf der Inntal Autobahn (A12) vor der Anschlussstelle Innsbruck Ost in Fahrtrichtung Innsbruck. Der Unfall ereignete sich im Baustellenbereich, für die Dauer der Aufräumarbeiten musste ein Fahrstreifen gesperrt werden. Näheres zum Unfallhergang war nicht bekannt. Im Frühverkehr bildete sich ein etwa 13 Kilometer langer Stau, rückreichend bis Wattens. Ab 7:15 Uhr verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen bereits einen Zeitverlust von über einer Stunde. Auch in Fahrtrichtung Kufstein kam es auf der Inntal Autobahn (A12) sowie auf der Ausweichstrecke der Tiroler Straße (B171) zu Verzögerungen. Beim Grenzübergang Kufstein wurde zudem die Blockabfertigung für LKW aktiviert.

SERVICE: alle Informationen zur Situation auf den Straßen finden Sie in Echtzeit im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner im Web unter www.oeamtc.at/routenplaner , ÖAMTC-APP ( www.oeamtc.at/apps ) oder als Übersicht unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

(Schluss)

ÖAMTC-Mobilitätsinformationen

Rückfragen & Kontakt

ÖAMTC | Mobilitätsinformationen
Telefon: T +43 (0)1 711 99 21795
E-Mail: mi-presse@oeamtc.at
Website: http://www.oeamtc.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAC

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright