Interdisziplinäre Ethikkommission der Hochschule Campus Wien
Als erste Fachhochschule richtete die Hochschule Campus Wien 2020 eine eigene Ethikkommission ein. Sie entwickelte sich aus dem bereits zuvor bestehenden Ethikkomitee, das aus einem Schwerpunkt Gesundheitswissenschaften heraus entstanden war. Seit 2024 ist die Ethikkommission auch für Anfragen anderer Hochschulen und Forschungsinstituten offen. Sie tagt achtmal pro Studienjahr.
Vizerektorin Haslinger-Baumann: Ethikkommission schützt vulnerable Gruppen
Warum die Hochschule Campus Wien eine eigene Ethikkommission gegründet hat, begründet Elisabeth Haslinger-Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung, folgendermaßen: „An der Hochschule Campus Wien forschen wir oft mit vulnerablen Gruppen, etwa in der angewandten Pflegewissenschaft, den Sozialwissenschaften oder in den Gesundheitswissenschaften. Diese vulnerablen Personen müssen besonders geschützt werden. Forschungsprojekte werden von der Ethikkommission daher genau begutachtet.“
Ethikkommission sichert Forschung nach ethischen Gesichtspunkten
Wissenschaftliche Integrität stehe an erster Stelle, so die Vizerektorin weiter. „Mit unserer Ethikkommission sichern wir Forschung nach ethischen Gesichtspunkten. Wir stellen bei jedem Antrag sicher, dass durch Forschung Menschen und Natur nicht geschädigt werden, sowie Autonomie, Fürsorge und Gerechtigkeit gewahrt sind.“
Ethikkommission arbeitet interdisziplinär und bereichsübergreifend
Elisabeth Haslinger-Baumann weist darauf hin, dass die Hochschule Campus Wien sehr breit aufgestellt ist. „Mit unseren sieben Departements und zehn unterschiedlichen Forschungszentren sehen wir es als unsere Kernaufgabe, interdisziplinär zu forschen. Ein Beispiel sind hier etwa digitale Entwicklungen in der Gesundheitsversorgung in Zusammenarbeit der Fachbereiche Gesundheit und Technik bzw. IT Security, aber auch Architektur und Integriertes Sicherheitsmanagement.“
Maria Fürstaller, Vorsitzende der Ethikkommission und Forschende und Lehrende im Fachbereich Elementarpädagogik, ergänzt: „Das Besondere an der Ethikkommission der Hochschule Campus Wien ist, dass wir oft Forschungsprojekte aus unterschiedlichen Disziplinen zur Begutachtung erhalten. Diese sind manchmal auch trans- und interdisziplinär angelegt. Daher ist auch unsere Ethikkommission interdisziplinär zusammengesetzt – damit können wir höchste Qualität sichern.“ Jedes Department entsendet deshalb auch je eine Person als Mitglied sowie eine Stellvertretung in die Ethikkommission.
Ethikkommission für andere Hochschulen und Universitäten offen
„Worauf wir besonders stolz sind, ist, dass unsere Ethikkommission auch Anfragen anderer Hochschulen und Forschungsinstitute behandelt. Dieses Angebot wird gut angenommen, was uns sehr freut“, sagt Elisabeth Haslinger-Baumann. „Unsere Ethikkommission stellt für andere Forschungsinstitute und Hochschulen eine Ergänzung dar, für Fragen, die nicht in deren eigene Ethikkommission fallen, bzw. als Einreichoption, wenn keine eigene institutsbezogene Ethikkommission vorhanden ist.“
Haupttätigkeitsfelder der Ethikkommission
Prüfung und Genehmigung von Forschungsvorhaben anhand ethischer Kriterien
Identifikation potenziell ethisch relevanter Fragen in der Forschung
Integration der Forschungsethik ins Forschungsdesign
Beratung zu forschungsethischen Fragenstellungen und spezifischen Rechts- und Datenschutzgrundlagen
Unterstützung zur Einhaltung forschungsethischer Richtlinien bei Forschungsvorhaben
Zusammensetzung der Ethikkommission
Vorsitzende
Maria Fürstaller, Fachbereich Elementarpädagogik
Stv. Vorsitzende
Ines Swoboda, Leiterin Forschungszentrum Molecular Biotechnology
Andreas Klein, Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaften, Universität Wien
Rektorat
Elisabeth Haslinger-Baumann, Vizerektorin für Forschung und Entwicklung
Heimo Sandtner (Stv.), Akademischer Leiter; Rektor
Mitglieder aus dem Kollegium
Verena Musil, Stellvertretende Studiengangsleiterin Soziale Arbeit
Gerhard Eder, Stellv. Studiengangsleiter Studiengang Physiotherapie(Stv.),
Department Applied Life Sciences
Ines Swoboda, Leiterin Forschungszentrum Molecular Biotechnology
Alexandra Graf, Stellvertretende Studiengangsleiterin Bioengineering (Stv.)
Department Bauen und Gestalten
Manfred Steiner, Lehre und Forschung Bauingenieurwesen-Baumanagement und Architektur-Green Building
Markus Vill, Leiter Forschungszentrum Bauen und Gestalten (Stv.)
Department Gesundheitswissenschaften
Peter Putz, Leiter Forschungszentrum Gesundheitswissenschaften
Kerstin Plessl-Walder, Lehre und Forschung (Stv.)
Department Angewandte Pflegewissenschaft
Cornelia Feichtinger, Leiterin Zentrum für Angewandte Pflegeforschung
Tamara Großbichler, Lehre und Forschung (Stv.)
Department Technik
Andrea Mizelli-Ojdanic, Studiengangsleiterin Clinical Engineering Bachelor, Health Tech and Clinical Engineering Master
Leon Freudenthaler, Lehre und Forschung (Stv.)
Department Sozialwissenschaften
Florentina Astleithner, Lehre und Forschung
Anja Bischeltsrieder, (Stv.), Lehre und Forschung
Department Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit und Politik
Mario Steyer, Lehre und Forschung
Daniel Oblak, Lehre und Forschung (Stv.)
Datenschutzbeauftragte
Daniela Janko, Leiterin Qualitätsmanagement, Datenschutzkoordinatorin
Markus Dörfler, Datenschutzanwalt (Stv.)
Danijel Steko, Datenschutz (Stv.)
externe Expert*innen
Monika Schichl-Zach, Behördenleiterin Gesundheitsberuferegister Gesundheit Österreich GmbH (GÖG)
Anna Gruböck, Stv. Behördenleiterin Gesundheitsberuferegister und Datenschutzbeauftragte der Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) (Stv.)
Roland Frank, Medical Director AUVA
Anita Kavalirek, Wiener Patientenanwaltschaft
Verena Wallquist, Wiener Patientenanwaltschaft
Andreas Klein, Ethik Consulting, Institut für Systematische Theologie und Religionswissenschaften, Universität Wien
Andrea Mizelli-Ojdanic, Studiengangsleiterin Clinical Engineering Bachelor, Health Tech and Clinical Engineering Master (Stv.)
Weitere Informationen
Weitere Details zur Ethikkommission der Hochschule Campus Wien finden Sie hier.
Hochschule Campus Wien
Mit über 9.000 Studierenden am Campus Altes Landgut, einem weiteren Standort und zwei Kooperationsstandorten, ist die Hochschule Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Sozialwissenschaften, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von nahezu 70 Studienprogrammen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung wird in zehn fachspezifischen Forschungszentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Hochschule über die Campus Wien Academy ab. Die Hochschule Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.
Foto der Ethikkommission
