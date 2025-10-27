  • 27.10.2025, 16:23:02
Bürgermeister und Vertreter aus aller Welt treffen sich in Zhengzhou (VIDEO)

Zhengzhou, China (OTS) - 

Vom 22. bis 25. Oktober fand in Zhengzhou, Provinz Henan, der Global Mayors Dialogue Zhengzhou sowie das Internationale Bürgermeisterforum für Tourismus 2025 statt.

Unter dem Thema "Das kulturelle Erbe alter Hauptstädte bewahren und die Stadterneuerung vorantreiben" versammelte das Forum rund 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer - darunter Bürgermeister, Stadtvertreter, Fachleute und Wissenschaftler aus Ländern wie Italien, Spanien, Bulgarien und Neuseeland. Gemeinsam diskutierten sie über die Verbindung von Stadterneuerung und dem Schutz des kulturellen Erbes.

