  • 27.10.2025, 16:19:02
  • /
  • OTS0102

Marchetti: Heinz Nußbaumers publizistisches Wirken wird uns stets in Erinnerung bleiben

ÖVP-Mediensprecher: Trauer um langjährigen Herausgeber, Journalisten und Bundespräsidenten-Sprecher

Wien (OTS) - 

“Wir trauern heute um Heinz Nußbaumer, der langjähriger Herausgeber, Journalist und auch Sprecher der Bundespräsidenten Kurt Waldheim sowie Thomas Klestil war und dessen publizistisches Wirken wir stets in Erinnerung behalten werden”, sagt ÖVP-Mediensprecher Abgeordneter Nico Marchetti, der auch Generalsekretär der Volkspartei ist.

Heinz Nußbaumer sei jahrzehntelang ein wichtiger Teil der rot-weiß-roten Medienlandschaft gewesen – ob als Leiter der “Kurier”-Außenpolitik-Redaktion, als Bundespräsidenten-Sprecher oder als Herausgeber der Wochenzeitung “Die Furche”. Auch für den ORF war Heinz Nußbaumer als Moderator aktiv, im Rahmen der Diskussionssendung “philosophicum” oder bei “kreuz und quer”. Nußbaumer, vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet, hatte seine berufliche Tätigkeit zu Beginn der 1960er-Jahre als Pressereferent im Büro des damaligen Salzburger Landeshauptmanns – und späteren Bundeskanzlers und ÖVP-Bundesparteiobmanns – Josef Klaus begonnen.

Marchetti abschließend: “Unsere Trauer gilt heute Heinz Nußbaumer, dem wir immer ein ehrendes Andenken bewahren werden. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen.” (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright