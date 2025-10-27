Marchetti: Heinz Nußbaumers publizistisches Wirken wird uns stets in Erinnerung bleiben

Wien (OTS) -

“Wir trauern heute um Heinz Nußbaumer, der langjähriger Herausgeber, Journalist und auch Sprecher der Bundespräsidenten Kurt Waldheim sowie Thomas Klestil war und dessen publizistisches Wirken wir stets in Erinnerung behalten werden”, sagt ÖVP-Mediensprecher Abgeordneter Nico Marchetti, der auch Generalsekretär der Volkspartei ist.

Heinz Nußbaumer sei jahrzehntelang ein wichtiger Teil der rot-weiß-roten Medienlandschaft gewesen – ob als Leiter der “Kurier”-Außenpolitik-Redaktion, als Bundespräsidenten-Sprecher oder als Herausgeber der Wochenzeitung “Die Furche”. Auch für den ORF war Heinz Nußbaumer als Moderator aktiv, im Rahmen der Diskussionssendung “philosophicum” oder bei “kreuz und quer”. Nußbaumer, vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet, hatte seine berufliche Tätigkeit zu Beginn der 1960er-Jahre als Pressereferent im Büro des damaligen Salzburger Landeshauptmanns – und späteren Bundeskanzlers und ÖVP-Bundesparteiobmanns – Josef Klaus begonnen.

Marchetti abschließend: “Unsere Trauer gilt heute Heinz Nußbaumer, dem wir immer ein ehrendes Andenken bewahren werden. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gelten in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Angehörigen.” (Schluss)