FPÖ - Berger: Nächste Attacke in Waffenverbotszone - Karner und Ludwig klammern sich an Beruhigungspille

Wien (OTS) -

„Die jüngste Messerattacke in Favoriten zeigt erneut: Die Waffenverbotszone ist ein zahnloses Stück Papier“, stellt der Sicherheitssprecher der FPÖ Wien, Stadtrat Stefan Berger, klar.

„Nur Innenminister Karner und Bürgermeister Ludwig glauben noch an dieses vermeintliche Wundermittel. In Wahrheit dient es bloß als Beruhigungspille für eine verunsicherte Bevölkerung“, so Berger weiter. Der Freiheitliche fordert daher mehr Polizeipräsenz an Wiens Brennpunkten: „Mit sinkenden Personalzahlen konterkariert Karner jede ernsthafte Sicherheitsstrategie. Wien braucht Taten statt Placebos.“