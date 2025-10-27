Der vollelektrische Eclipse Cross definiert das Kompakt-SUV-Segment neu

Wien (OTS) -

Der neue Eclipse Cross wurde gezielt für das größte Fahrzeugsegment Europas entwickelt und ist das erste vollelektrische Modell von Mitsubishi Motors seit dem wegweisenden i-MiEV. Mit seiner 87-kWh-Batterie erreicht er eine Reichweite von bis zu 635 Kilometern lt. WLTP*. Eine Variante mit kleinerer Batterie folgt 2026.

Das markante Design folgt der weiterentwickelten „Dynamic Shield“-Formensprache und kombiniert Robustheit mit Eleganz. Die dreidimensionale Frontpartie mit Wabenstruktur symbolisiert den Beginn einer neuen Mitsubishi-Ära, während das „Wide Hexagon“-Heckdesign Stabilität und Souveränität betont.

Design mit Charakter: Kraft trifft Intelligenz

Basierend auf dem Konzept „Smart Armour“ interpretiert der neue Eclipse Cross das typische Mitsubishi SUV-Design neu: kraftvoll, schützend und intelligent. Mit 4.489 mm Länge, 2.085 mm Breite (mit Spiegeln) und 1.571 mm Höhe bietet das Fahrzeug eine dynamische, aber ausgewogene Präsenz.

Präzise geformte A-Säulen, aerodynamisch optimierte Seitenspiegel, aktive Luftklappen und versenkbare Türgriffe verbessern die Effizienz und Reichweite. Das elektrochrome Glasdach und eine 48-Farben-LED-Ambient-Beleuchtung schaffen ein modernes, lichtdurchflutetes Interieur.

Die Ausstattungslinien INFORM, INVITE, INTENSE und DIAMOND setzen individuelle Akzente – ergänzt durch eine ausdrucksstarke Farbpalette mit Optionen wie zum Beispiel Volcanic Grau, Sapphire Blau oder Sunrise Rot.

Dynamik neu gedacht

Der Eclipse Cross basiert auf der AmpR Medium Plattform der Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz, die speziell für batterieelektrische Fahrzeuge konzipiert wurde.

Das Frontantriebssystem kombiniert eine niedrig verbaute Traktionsbatterie mit einem leistungsstarken Elektromotor, der 170 km/h Höchstgeschwindigkeit und eine Beschleunigung von 0–100 km/h in 7,9 Sekunden ermöglicht.

Ein wassergekühltes Thermomanagementsystem, eine Wärmepumpe und vier Rekuperationsstufen sorgen für hohe Effizienz und Reichweite. Über das Drive Mode System lassen sich vier Fahrmodi – PERSO, ECO, COMFORT und SPORT – auswählen, um das Fahrzeug optimal an verschiedene Fahrsituationen anzupassen.

Flexibles Laden für jeden Tag

Der Eclipse Cross ist für alle Ladeszenarien vorbereitet:

Mode 2: Laden an Haushaltssteckdosen

Mode 3 (AC): bis zu 22 kW über Typ-2-Anschluss

DC-Schnellladen (CCS): bis zu 150 kW

So ist das Modell für Stadt, Pendelstrecken und Langstrecken gleichermaßen geeignet.

Vernetzt. Intelligent. Zukunftsorientiert.

Im Mittelpunkt steht eine nahtlose digitale Integration:

Google Built-in mit -Maps, -Assistant und -Play

Over-the-Air-Updates für Software und Funktionen

Remote Services über die Mitsubishi Motors App (z. B. Klimatisierung, Ladezustand, Standort)

Das Cockpit ist vollständig digitalisiert: Ein 12-Zoll-Infotainment-Display im Hochformat und ein 12-Zoll-Digital Driver Display bieten eine klare Visualisierung und intuitive Bedienung.

Für exzellenten Klang sorgt das Harman Kardon® Premium-Audiosystem mit 410 Watt Leistung, einem 10-Kanal-Setup, angetrieben von einem 8-Kanal-DSP-Verstärker und zwei zusätzlichen Kanälen der Infotainment-Einheit. Fünf wählbare Hörmodi – Studio, Lounge, Concert, Club und Immersion – erlauben eine individuelle Abstimmung je nach Musikrichtung.

Sicherheit mit System

Der Eclipse Cross bietet bis zu 20 fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Dazu zählen:

MI-PILOT (halbautonomes Fahren mit Spurführung und adaptivem Tempomat)

Notbremsassistent vorne und automatisches Notbremssystem hinten

Spurhalte-, Totwinkel- und Querverkehrsassistent

Aufmerksamkeits- und Fernlichtassistent

Parkassistent mit 360°-Kamera

Assistent für sicheres Aussteigen

Die hochfeste Karosseriestruktur leitet Aufprallkräfte gezielt ab. Ein mehrstufiges Hochvoltsicherheitskonzept mit pyrotechnischem Trennschalter und Fireman Access System schützt die Batterie bei Unfällen und erleichtert Rettungseinsätze.

Qualität, die Vertrauen schafft

Wie bei allen in Europa verkauften Mitsubishi-Neufahrzeugen verfügt auch der neue Eclipse Cross über das Mitsubishi Service Commitment, das folgende Leistungen beinhaltet:

Garantiepaket von bis zu 8 Jahren / 160.000 km Garantiepaket (5 Jahre / 100.000km Werksgarantie + 3 Jahre erweiterte Garantie)

12 Jahre Garantie gegen Durchrosten

8 Jahre / 160.000 km Garantie auf die Traktionsbatterie

8 Jahre Pannenhilfe (Mitsubishi Assistance Package), wobei die letzten 3 Jahre an die Bedingungen der erweiterten Garantie geknüpft sind

5 Jahre Original Zubehör Garantie (sofern vor Neuwagenauslieferung montiert)

Ein Statement für die Zukunft

Mit dem neuen vollelektrischen Eclipse Cross setzt Mitsubishi Motors ein klares Zeichen für die Zukunft: Ein Fahrzeug, das europäisches Design, elektrische Performance und digitale Intelligenz verbindet – für Familien und Fahrer, die Nachhaltigkeit, Komfort und Stil in einem modernen Kompakt-SUV vereint wissen wollen.

*WLTP-Wert abhängig von Ausstattungslinie