Der neue Mitsubishi Grandis: Europäisches SUV-Design trifft auf alltagstaugliche Vielseitigkeit

Mit dem neuen Grandis treibt Mitsubishi Motors seine strategische Expansion in Europa weiter voran. Das für den europäischen Markt entwickelte Kompakt-SUV vereint ausdrucksstarkes Design, moderne Hybridtechnologien und intelligente Vernetzung. Es richtet sich an aktive Familien, die Wert auf Raum, Effizienz und technologische Innovation legen – und steht zugleich für den nächsten Schritt der Marke hin zu einer elektrifizierten Zukunft.

Stil und Alltag in perfekter Balance

Der Grandis wurde nach dem Designkonzept „Dynamic Versatility“ entwickelt und kombiniert Stil, Alltagstauglichkeit und Leistung. Die markante Dynamic Shield-Front und das Sculptural Hexagon-Heck verleihen dem SUV eine selbstbewusste, dynamische Präsenz. Mit 4.410 mm Länge, 2.000 mm Breite und 1.580 mm Höhe vermittelt der Grandis zugleich Athletik und Ausgewogenheit zwischen Kompaktheit und großzügigem Raumgefühl.

Der Name Grandis – erinnert an den gleichnamigen MPV der frühen 2000er-Jahre und ist abgeleitet vom lateinischen grandis („groß und beeindruckend“) – verweist auf das geräumige Interieur und die souveräne Erscheinung des Fahrzeugs.

Elektrifizierte Power – effizient, reaktionsschnell, zukunftsweisend

Das Antriebsangebot umfasst zwei elektrifizierte Varianten:

1,3-Liter-Mild-Hybrid (MHEV) mit 6-Gang-Schaltgetriebe, der Verbrauch und Emissionen reduziert und den Einstieg in die Hybridmobilität erleichtert.

1,8-Liter-Vollhybrid (HEV) mit 116 kW (158 PS) Systemleistung, 1,4-kWh-Batterie und bis zu 80 % vollelektrischem Fahranteil im Stadtverkehr.

Beide Systeme bieten effiziente, reaktionsschnelle Fahrleistungen und erfüllen die Anforderungen an nachhaltige, alltagstaugliche Mobilität.

Mehr Raum für das Leben – Komfort, Flexibilität und Stil

Das Interieur wurde auf die Bedürfnisse moderner Familien und Menschen mit erhöhtem Platzbedarf abgestimmt: hochwertige Materialien, klare Linien und ein helles Raumgefühl durch das elektrochrome Glasdach. Die Rücksitze sind um bis zu 160 mm verschiebbar, um je nach Bedarf mehr Beinfreiheit oder zusätzliches Ladevolumen zu schaffen.

Das Kofferraumvolumen beträgt bis zu 708 Liter, bei umgeklappten Rücksitzen wächst es auf 1.682 Liter. Die elektrische, fernbedienbare Heckklappe lässt sich auf vier Arten öffnen – über den Schalter links vom Lenkrad, per freihändiger Kickbewegung über den Sensor am Heck, durch Drücken des Knopfs an der Heckklappe oder bequem über die Taste am Fahrzeugschlüssel.

Vernetzt denken, intuitiv fahren

Mit Google Built-in integriert der Grandis Google Maps, Google Assistant und Google Play direkt ins Infotainmentsystem. Over-the-Air-Updates halten Software und Funktionen stets aktuell.

Über die Mitsubishi Motors App lassen sich Fahrzeugdaten und -funktionen bequem aus der Ferne steuern. Das 10,4-Zoll-Infotainment-Display und das je nach Ausstattungslinie 7-Zoll oder 10-Zoll-Kombiinstrument bieten klare, intuitive Bedienung.

Klang der bewegt

Für ein hochwertiges Klangerlebnis sorgt das Harman Kardon® Premium-Audiosystem mit 410 Watt Leistung und 10 Lautsprechern. Fünf Hörmodi – von „Studio“ bis „Immersion“ – ermöglichen individuelle Klangabstimmung.

Sicher unterwegs mit Technologie, die voraussieht

Bis zu 20 ADAS-Systeme sorgen für umfassende Unterstützung und Sicherheit im Alltag. Zu den wichtigsten zählen:

MI-PILOT (adaptiver Tempomat mit Spurhaltefunktion und Stop&Go)

Notbremsassistent und Frontkollisionswarnsystem

Totwinkel- und Querverkehrswarner

360°-Kamera und Parkassistent

Aufmerksamkeitsassistent und Spurhalteassistent

Assistent für sicheres Aussteigen und automatisches Notbremssystem hinten

Eine verstärkte Karosserie aus hochfestem Stahl, ISOFIX-Befestigungen und ein optimierter Fußgängerschutz erhöhen die passive Sicherheit.

Vertrauen, das bleibt – Qualität mit Langzeitgarantie

Wie bei allen in Europa verkauften Mitsubishi-Neufahrzeugen verfügt auch der neue Grandis über das Mitsubishi Service Commitment, das folgende Leistungen beinhaltet:

Garantiepaket von bis zu 8 Jahren/160.000 km, bestehend aus 5 Jahren/100.000 km Werksgarantie und 3 Jahren erweiterter Garantie.

12 Jahre Garantie gegen Durchrosten

8 Jahre/160.000 km Garantie auf die Traktionsbatterie

8 Jahre Pannenhilfe (Mitsubishi Assistance Package), wobei die letzten 3 Jahre an die Bedingungen der erweiterten Garantie geknüpft sind

5 Jahre Original Zubehör Garantie (sofern vor Neuwagenauslieferung montiert)

Ein SUV, das inspiriert – bereit für jedes Abenteuer

Mit dem neuen Grandis bringt Mitsubishi Motors ein elektrifiziertes, vernetztes und vielseitiges SUV auf den europäischen Markt. Das Modell steht für Raum, Sicherheit, Effizienz und Komfort – und markiert den Beginn einer neuen Generation von Mitsubishi-Fahrzeugen, die Fahrspaß und Nachhaltigkeit vereinen.