Spanische Weihnachtslotterie “El Gordo”: Die Gesamtsumme der Gewinne ist heuer auf knapp 2,8 Milliarden Euro angestiegen!

Wien (OTS) -

Die größte Lotterie der Welt, die spanische Weihnachtslotterie „El Gordo“, bringt seit über 200 Jahren Millionen von Menschen zusammen. Mit einer Gesamtsumme von insgesamt 2,8 Milliarden Euro und einer festlich inszenierten Ziehung gehört „El Gordo“ zu den bedeutendsten kulturellen Ereignissen Spaniens. Der Hauptgewinn für ein Los liegt bei vier Millionen Euro, darüber hinaus gibt es noch zahlreiche weitere Nebenpreise. Der weltweit führende Online-Lotterieanbieter Lottoland bietet auch Österreicherinnen und Österreichern die Möglichkeit, Teil dieses Großereignisses zu werden.

Am 22. Dezember sitzt ganz Spanien vor dem Fernseher und richtet den Blick auf die Live-Übertragung aus der Madrider Oper Teatro Real. Insgesamt werden bei der Ziehung der Weihnachtslotterie heuer 2,8 Milliarden Euro ausgeschüttet. Hauptgewinn für ein Los sind vier Millionen Euro, doch El Gordo lockt vor allem mit seinen zahlreichen weiteren Gewinnklassen, die für vorweihnachtliche Freude sorgen. Doch es ist nicht nur das Geld, das El Gordo so besonders macht: Die vielen Traditionen sowie das starke Gemeinschaftsgefühl machen die Lotterie zu einem festlichen Ereignis mit einzigartigem Charakter.

So funktioniert die Weihnachtslotterie

Einen Tippschein lösen und Zahlen ankreuzen? “El Gordo” funktioniert da anders: Spielerinnen und Spieler müssen eine Nummer zwischen 0 und 99.999 wählen. Waren es letztes Jahr noch 193 Serien, gibt es dieses Jahr jedes Los in 198 Serien. Das bedeutet, dass es jede Losnummer 198-mal zu kaufen gibt. Dabei können die Lose in Décimos, sprich Zehntel aufgeteilt werden, die sich hervorragend dafür eignen, gemeinsame Anteile zu kaufen. Lottoland ermöglicht es, die Lose sogar in Zwanzigstel, Fünfzigstel oder Hundertstel zu splitten. Die Aufteilung gehört in Spanien zur Tradition: Familien, Freunde oder ganze Dörfer bilden jedes Jahr “Losgemeinschaften”, um gemeinsam in ihr Glück zu investieren. Wenn man also am 22. Dezember irgendwo eine laute Fiesta hört, kann das ein Hinweis dafür sein, dass ein Gewinn abgeräumt wurde. In Partystimmung kommt man am Ziehungstag bestimmt, da es durch die breite Gewinnverteilung außerordentlich viele Gewinnerinnen und Gewinner geben wird.

Jedes sechste Los gewinnt

Die Gewinnchancen bei El Gordo sind beeindruckend hoch: Sie liegen bei 1 zu 100.000, was die Lotterie auch über die spanischen Landesgrenzen hinaus immer beliebter macht. Zum Vergleich: Beim österreichischen „LOTTO 6 aus 45“ liegt die Gewinnchance auf den Hauptgewinn bei 1:8 Millionen. El Gordo bietet also 81-mal bessere Chancen. Doch selbst wer nicht den Hauptpreis abräumt, hat gute Aussichten auf attraktive Gewinne. Die Zahl der „Pedreas“ (kleine Preise) hat sich im Vergleich zum Vorjahr nämlich nicht geändert. Bereits eine Übereinstimmung der eigenen Losnummer mit einem dieser 1.794 „Pedreas“ bringt bis zu 1.000 Euro. Darüber hinaus werden mehr als 10.000 zusätzliche Preise im Wert von 200 bis 40.000 Euro verlost. Die Losnummern der ersten drei Preise werden jeweils einmal gezogen, die des vierten Preises zweimal und die des fünften Preises achtmal. Insgesamt gibt es 17 Gewinnklassen, wobei die ersten fünf Klassen die höchsten Gewinne bieten:

1. Gewinnklasse: 4.000.000 Euro

2. Gewinnklasse: 1.250.000 Euro

3. Gewinnklasse: 500.000 Euro

4. Gewinnklasse: 200.000 Euro

5. Gewinnklasse: 60.000 Euro

Tradition trifft Innovation: El Gordo bequem aus Österreich spielen

El Gordo ist von zahlreichen Mythen und Ritualen geprägt, die in seiner über 200-jährigen Geschichte entstanden sind. So gilt die Zahl 13, anders als in vielen Kulturen, als Glückszahl und zählt zu den Favoriten vieler Spieler. Ein weiteres außerordentliches Ritual ist der Loskauf im katalanischen Dorf Sort, dessen Name übersetzt „Glück“ bedeutet und jährlich tausende Käufer anzieht. Besonders beliebt für den Loskauf ist der 8. Dezember, Maria Empfängnis, an dem sich vor jedem Losgeschäft lange Schlangen bilden. Österreichische Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen aber weder nach Sort reisen noch sich irgendwo anstellen: Bei Lottoland kann man bequem online an El Gordo teilnehmen. Losanteile sind bereits ab 4,99 Ꞓ verfügbar und Gewinne werden direkt überwiesen. So lässt sich die Teilnahme einfach und stressfrei bewerkstelligen, denn: Glück ist hier, um geteilt zu werden.