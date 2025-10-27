Q-Crit Austria: Quantenkryptographie schützt Österreichs kritische Infrastruktur

Wien (OTS) -

Mit dem Leuchtturmprojekt „Quantum-Safe Critical Infrastructure for Austria“ (Q-Crit Austria) startet eine Initiative, um Österreichs kritische Infrastruktur nachhaltig gegen die künftige Bedrohung durch Quantencomputer zu sichern. Herkömmliche Verschlüsselungsverfahren wie RSA könnten perspektivisch geknackt werden – mit gravierenden Folgen für Kommunikations- und Steuerungsnetze.

Quantenkryptographie als Lösung

Q-Crit Austria setzt auf Quantenkryptographie (Quantum Key Distribution, QKD), die eine abhörsichere Schlüsselverteilung – geschützt durch die Gesetze der Quantenphysik – ermöglichen soll. Im Zentrum steht eine über 200 km lange Pilotstrecke im Weitverkehrsnetz der ÖBB-Infrastruktur, auf der die Integration von QKD in reale Netze erprobt werden soll. Die Projektleitung liegt beim österreichischen Startup qtlabs, das auch die Planung der Pilotstrecke verantwortet. Die verschränkungsbasierten QKD-Geräte werden vom österreichischen Startup zerothird entwickelt.

Q-Crit Austria setzt neue Standards

Gemeinsam mit TÜV IT sollen Zertifizierungsprozesse etabliert werden, die Betreibern kritischer Infrastruktur belastbare Sicherheitsnachweise für Beschaffung und Betrieb von QKD-Technologie bereitstellen. Die Pilotstrecke soll zeigen, wie QKD sich mit bestehenden Netzen verzahnen lässt – ohne die Verfügbarkeit zu beeinträchtigen. Q-Crit Austria steht für einen greifbaren Technologiesprung „made in Austria“ und setzt Maßstäbe für quantensichere Kommunikationsnetze in Österreich und Europa.