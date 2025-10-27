  • 27.10.2025, 14:32:02
Austrian FiberSummit 2025 als Plattform für Dialog und Zukunftsstrategien

Wien (OTS) - 

Mit über 500 Teilnehmer:innen zählte das Austrian FiberSummit 2025 am 23. Oktober in Oberwart zu den bestbesuchten Branchentreffen des Jahres und zeigte eindrucksvoll, wie stark das Thema Glasfaser inzwischen verankert ist. Bereits am Vorabend nutzten rund 400 Gäste bei der Fiber Night die Gelegenheit zum Netzwerken, Austauschen und Anstoßen – ein klares Zeichen für den starken Zusammenhalt der Branche.

Rückfragen & Kontakt

Kezia Putz
Telefon: +43 660 43 49 770
E-Mail: presse@ofaa.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
