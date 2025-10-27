  • 27.10.2025, 14:18:02
3,6 Millionen sahen ORF-Highlights rund um Nationalfeiertag

Mit u.a. Ski-Weltcup-Auftakt, „9 Plätze – 9 Schätze“, „70 Jahre Bundesheer“ und „Wir bewegen Österreich“-Übertragungen sowie „Weber & Breitfuß“-Tripel

Es war ein üppiges ORF-Programmangebot rund um den Nationalfeiertag und das Publikumsinteresse war dementsprechend hoch: Insgesamt 3,6 Millionen (weitester Seherkreis), das entspricht 48 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung, sahen die rot-weiß-roten Highlights, darunter „9 Plätze – 9 Schätze“ (807.000 Reichweite bei 37 Prozent MA) mit „Heimat großer Töchter und Söhne“ (204.000 RW bei 15 Prozent MA) und der „Austria 25“-Gala (117.000 Reichweite und 11 Prozent MA) sowie den Weltcup-Auftakt in Sölden am 25. Oktober (durchschnittlich 530.000 Reichweite bei 53 Prozent MA) bzw. am 26. Oktober die Live-Übertragung „70 Jahre Bundesheer – Leistungsschau“ (183.000 Reichweite bei 18 Prozent MA), „Wir bewegen Österreich“ (105.000 Reichweite, 8 Prozent MA und rund 2000 Menschen auf der Ring-Runde), das „Österreich-Bild am Feiertag: Führen, schützen, helfen! – Ausbildung zum Offizier“ (458.000 Reichweite bei 24 Prozent MA), sowie in ORF 1 den Sölden-Riesenslalom der Herren (im Schnitt 724.000 Reichweite bei 51 Prozent MA) und das „Weber und Breitfuß“-Triple mit im Schnitt bis zu 372.000 Reichweite bei 14 Prozent Marktanteil.
Der weiteste Seherkreis für Düringer, Dorfer und Co lag bei 903.000, das entspricht 12 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren.

