Gödl ad FPÖ: Was hat Herbert Kickl als Innenminister während seiner Amtszeit eigentlich getan?

Wien (OTS) -

“Was hat Herbert Kickl als Innenminister während seiner Amtszeit eigentlich getan? Diese Frage wird wohl von der FPÖ unbeantwortet bleiben, denn Kickl hat in 18 Monaten nichts zusammengebracht – der Vorwurf der Showpolitik wäre also an ihn zu richten”, stellt ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl heute in Richtung FPÖ in aller Kürze klar. (Schluss)