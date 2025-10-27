- 27.10.2025, 13:58:32
- /
- OTS0086
Gödl ad FPÖ: Was hat Herbert Kickl als Innenminister während seiner Amtszeit eigentlich getan?
“Was hat Herbert Kickl als Innenminister während seiner Amtszeit eigentlich getan? Diese Frage wird wohl von der FPÖ unbeantwortet bleiben, denn Kickl hat in 18 Monaten nichts zusammengebracht – der Vorwurf der Showpolitik wäre also an ihn zu richten”, stellt ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl heute in Richtung FPÖ in aller Kürze klar. (Schluss)
Rückfragen & Kontakt
Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK