Lehner zur Wahlarztdiskussion: Kosten- und Leistungstransparenz statt Honorarvorschriften

Wien (OTS) -

„Wahlärzte erhöhen die Flexibilität, erweitern das Angebot des Kassensystems und leisten damit einen wichtigen Beitrag für die medizinische Versorgung in Österreich. Honorarvorschriften für Wahlärzte werden die Kooperation und das Angebot nicht verbessern. Sinnvoll wäre eine Transparenz der Kosten für die einzelnen Leistungen. Das hätte einen entscheidenden Mehrwert für die Versicherten“, erklärt Peter Lehner, Obmann der Sozialversicherung der Selbständigen (SVS).

„Wir, die Sozialversicherungen und die Ärzteschaft, sind Systempartner im österreichischen Gesundheitssystem und müssen im Sinne unserer Versicherten bzw. der Patientinnen und Patienten gemeinsam an der bestmöglichen Versorgung arbeiten“, unterstreicht Lehner und führt weiter aus: „Kosten- und Leistungstransparenz bei Wahlärzten würde bei den Versicherten bereits vor bzw. beim Arztbesuch Klarheit schaffen. Sie würden vorab die Kosten kennen, können die Rückerstattung der Sozialversicherungen berücksichtigen und haben damit mehr Kostenwahrheit.“