Swissinfo zweitbestes Onlinemedium der Schweiz

2025 überzeugt Swissinfo mit überdurchschnittlicher Einordnungsleistung und Qualität im Schweizer Medienvergleich. Im Bild: Katy Romy, Journalistin und Mitglied der Chefredaktion, SWI swissinfo.ch. Fotograf: Thomas Kern, SWI swissinfo.ch. // Weiterer Text über ots und www.presseportal.ch/de/nr/100001296 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Bern (OTS) - 

Das "Jahrbuch Qualität der Medien 2025" stellt Swissinfo in seiner Medienqualitätsanalyse erneut ein gutes Zeugnis aus.

Die Analyse des Forschungszentrums Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) weist für die Gesamtqualität der Schweizer Medien im Zehnjahresvergleich auch in der aktuellen Ausgabe stabile Werte aus. Von 10 Punkten erreichten die Schweizer Medien 6,2 (0,1 Punkte weniger als im Jahr 2024). Die Gesamtqualität von Swissinfo wird deutlich besser als der Durchschnitt bewertet: Der Qualitätsscore stieg von 7,4 im Vorjahr auf heuer 7,5.

Damit erreichte Swissinfo wie bereits im Vorjahr den zweiten Platz der 27 analysierten Onlinemedien. Unter den Onlinemedien der SRG hält Swissinfo weiterhin die Spitzenposition. Das fög begründet dies damit, dass sich "das international ausgerichtete Swissinfo durch seine höheren Einordnungsleistungen jenseits der Tagesaktualität abhebt".

KI-Suchen mit Bezug zur Schweiz zitieren Swissinfo als Quelle

Eine Vertiefungsstudie des fög untersuchte zudem erstmals die Sichtbarkeit journalistischer Quellen bei KI-Suchen auf ChatGPT und Perplexity. Wenn ChatGPT spezifisch zu Schweizer News befragt wird, stammen 36,7% der Quellen, auf die referenziert wird, von Schweizer Medien. Bei Perplexity sind es sogar 47,1%.

Swissinfo ist eine von den Chatbots oft beigezogene Quelle. Bei ChatGPT liegt swissinfo.ch hinter srf.ch auf Platz zwei der meistzitierten Schweizer Medienquellen. Auch Perplexity verweist am häufigsten auf srf.ch, gefolgt von blick.ch und swissinfo.ch.

"In Zeiten hybrider Einflussaktivitäten ist es entscheidend, dem Vertrauensverlust gegenüber Medien mit überzeugender journalistischer Qualität entgegenzuwirken, und diese muss international auffindbar sein. Swissinfo gehört zu den Top 3 der meistzitierten Schweizer Medien auf ChatGPT und Perplexity, wie die fög-Studie zeigt. Die Hälfte der Links führt auf englischsprachige Artikel. Diese Nachfrage und hohe Auffindbarkeit in KI-Chatbots bestätigen die Bedeutung des Angebots von Swissinfo; Faktentreue ist dabei besonders relevant für das Bild der Schweiz im Ausland", erklärt Larissa M. Bieler, Direktorin von Swissinfo.

Zur Mitteilung SWI: Swissinfo named second-best online medium in Switzerland - SWI swissinfo.ch

Rückfragen & Kontakt

Reto Gysi von Wartburg
Head of News / Duty Editors & English Department SWI swissinfo.ch
reto.gysi@swissinfo.ch, +41 58 136 27 99

Selina Haefelin
Verantwortliche Unternehmenskommunikation SWI swissinfo.ch
selina.haefelin@swissinfo.ch, 058 136 27 58

