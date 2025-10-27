  • 27.10.2025, 13:14:32
  • /
  • OTS0080

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien an Huss: Deckelung der Wahlarzt-Honorare wäre Gefahr für die medizinische Versorgung

Wahlärztinnen und -ärzte halten die Versorgungssicherheit aufrecht und ersparen dem Gesundheitssystem Kosten und Ressourcen

Wien (OTS) - 

Die heutige Forderung von ÖGK-Obmann und Gewerkschafter Andreas Huss nach einer Deckelung der Honorare für Wahlärztinnen und Wahlärzte stellt aus Sicht der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien eine Gefährdung der medizinischen Versorgung in Österreich dar und ist ein massiver Angriff auf den freien Beruf. „Wahlärztinnen und Wahlärzte tragen wesentlich zur Entlastung der Sozialversicherung und der öffentlichen Spitäler bei – durch rasche Terminvergaben, intensive Gesprächszeit und gründliche klinische Untersuchungen erhalten Wahlärztinnen und Wahlärzte die Versorgungssicherheit aufrecht und sorgen für ein hohes Maß an Vertrauen“, erteilt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, der Forderung nach Eingriffen in ein funktionierendes System eine Absage. Wahlärztinnen und Wahlärzte erbringen medizinische Versorgung auf höchstem Niveau. Eine Deckelung der Honorare würde jedoch dazu führen, dass viele ihre Ordinationen nicht mehr kostendeckend und auf dem gewohnt hohen Betreuungsniveau weiterführen können.

„Wahlärztinnen und Wahlärzte ersparen dem im Krankenbett liegenden solidarischen System tagtäglich Kosten und Ressourcen. Das sollte auch dem ÖGK-Obmann bewusst sein“, betont Steinhart, der zudem vor Attacken auf die Freiberuflichkeit warnt: „Obmann Huss ist für seine Fantasien zu Eingriffen in den freien Berufsstand bereits landesweit bekannt – mit der nächsten Attacke auf die Wahlärztinnen und Wahlärzte setzt er seine Linie fort. Willkürlich populistische Stehsätze werden in den Raum gestellt, ohne an die Auswirkungen auf das Gesundheitssystem zu denken.“

„Wer den freien Beruf schwächt, schwächt das Gesundheitssystem“

Wahlärztinnen und Wahlärzte verlangen angemessene Honorare, die es ihnen ermöglichen, wirtschaftlich zu überleben und ihren Patientinnen und Patienten Zeit und Aufmerksamkeit zu widmen: „Wer den freien Beruf schwächt, schwächt das gesamte Gesundheitssystem. Anstatt private Leistungen zu deckeln, sollten endlich die Kassentarife angepasst werden, um das öffentliche Gesundheitssystem zu stärken und attraktiver zu machen. Sonst wird im maroden Kassensystem niemand mehr Fuß fassen wollen“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Der Vergleich des österreichischen Wahlarztsystems mit Deutschland hinkt. Privatärztliche Leistungen werden in Deutschland für gesetzlich Versicherte normalerweise gar nicht oder nur im Ausnahmefall erstattet. Die meisten Rückerstattungen gibt es dort nur für privat Versicherte. Im Gegensatz dazu sind Wahlärztinnen und Wahlärzte durch die teilweise Rückerstattung als versorgungsrelevant für das Gesundheitssystem anerkannt und spielen daher für die Aufrechterhaltung des Gesundheitssystems eine viel größere Rolle als in Deutschland.

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Stefan Eckerieder-Donovan
Telefon: 06649697512
E-Mail: eckerieder@aekwien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright