FPÖ-Thau: „Front gegen Grüne Zone in Mödling wird immer breiter“

Mödling (OTS) -

„Der massive Zuspruch zeigt, dass wir mit unserer Bürgerinitiative ,Nein zur Grünen Zone‘ absolut auf der richtigen Spur sind“, zeigt sich FPÖ Mödling Bezirksparteiobmann NAbg. StR Harald Thau gut zwei Wochen nach Einbringen der Initiative zufrieden.

Denn nachdem bereits ÖVP-Langzeitbürgermeister Hans Stefan Hintner und Stadtrat Michael Danzinger die Initiative unterschrieben haben und viele aktive ÖVP-Mandatare die Bürgerbewegung unterstützen, gesellte sich jetzt mit einem roten Ex-Gemeinderat der nächste prominente Unterstützer aus einem anderen politischen Lager dazu.

Mittlerweile haben schon rund 1.300 Unterstützer unterschrieben, zahlreiche Mödlinger und Bürger aus Nachbargemeinden meldeten sich bei der FPÖ, wie ein Akademiker aus Hinterbrühl: „Die Einführung einer Grünen Zone in Mödling wäre eine entbehrliche Geldbeschaffungsaktion und hätte zur Folge, dass noch mehr Mödlinger online bestellen oder in die SCS fahren“, so der Hinterbrühler per Mail.

„Wir werden weiter mit aller Kraft gegen diesen geplanten grün-roten Griff ins Geldbörsel der Mödlinger kämpfen“, verspricht Thau und unterstreicht abschließend: „Die Einführung einer Grünen Zone geht unweigerlich mit der Einführung eines Parkpickerls einher. Nur dieses Pickerl garantiert keinen Stellplatz, dafür aber zusätzliche Kosten.“